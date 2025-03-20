Маск силою захопив будівлю Інституту миру США: суддя дозволив агресію від DOGE

В США розкритикували силове захоплення незалежної некомерційної організації Департаментом ефективності Ілона Маска

Федеральний суддя тимчасово дозволив захоплення Інституту миру США Департаментом ефективності державного управління, очолюваним технічним мільярдером Ілоном Маском, після того, як інститут звинуватив команду Маска у силовому захопленні будівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Надзвичайне рішення було прийнято після того, як у понеділок співробітники DOGE за допомогою поліцейських отримали доступ до USIP, незалежної некомерційної організації, яка фінансується Конгресом США і чия штаб-квартира у Вашингтоні розташована через дорогу від Державного департаменту США.

Такий крок є потенційно найагресивнішим прикладом того, як DOGE заволоділа будівлею в рамках спроби адміністрації Трампа зменшити чисельність уряду шляхом скорочення 2,3-мільйонної федеральної робочої сили та зниження витрат.

Окружний суддя США Беріл Хауелл різко розкритикувала те, як команда Маска увійшла в будівлю, але сказала, що не збирається наказувати тимчасово зупиняти дії DOGE. USIP попросив суддю зупинити DOGE «завершити незаконний демонтаж Інституту».

За її словами, позов USIP був «безладним», оскільки він був поданий від імені лише п’яти членів правління, а не всієї правління USIP, а усунутий президент не був позивачем.

Тим не менш, Хауелл сказала, що її схвилював спосіб, у який DOGE увійшов до USIP разом з озброєною поліцією, що вона описала як «тероризуючий».

«Я повинна сказати, що я ображена від імені американських громадян», — сказала вона, додавши, що до співробітників USIP поводилися «огидно».

Хауелл сказала, що вона проведе ще одне слухання за позовом, але не сказала, коли.

Після протистояння в понеділок, коли кілька співробітників USIP спочатку замкнули всі двері в будівлю, співробітники DOGE за допомогою місцевої поліції вигнали з будівлі президента інституту, кількох співробітників і адвоката.

Головний офіцер безпеки USIP сказав у письмовій заяві, що він викликав допомогу поліції після того, як співробітники DOGE спробували увійти в будівлю. Однак коли поліція прибула, вони сказали йому, що прийшли, щоб вигнати співробітників USIP.

Нагадаємо, високопоставлений чиновник з Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска очолить Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Це дасть змогу отримати повноваження над агентством, яке Маск активно намагався ліквідувати. Заступник голови USAID Піт Марокко повідомив про зміну керівництва в електронному листі співробітникам Державного департаменту. Раніше Марокко і Департамент ефективності уряду скоротили контракти USAID на 83%, передавши решту програм до Державного департаменту.

Американський мільярдер, очільник департаменту урядової ефективності (DOGE) Ілон Маск звинуватив демократів у тому, що американці спалюють автівки Tesla. За його словами, він «шокований» зростанням вандалізму та знищення автомобілів Tesla.