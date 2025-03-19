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Інвестор Tesla вимагає, аби Маск залишив посаду гендиректора

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Інвестор Tesla вимагає, аби Маск залишив посаду гендиректора
Один з перших інвесторів Tesla заявив, що Ілон Маск знищив репутацію компанії
фото: Reuters

Росс Гербер переконаний, що мільярдеру не вистачає часу для управління компанією

Американський інвестор Росс Гербер, компанія якого володіє приблизно 260 тис. акцій Tesla вартістю близько $105 млн, закликав Ілона Маска зосередитися на компанії або піти з посади генерального директора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Інвестор вважає, що Маску просто не вистачає часу для управління компанією, оскільки він також опікується соціальною мережею X і працює керівником Департаменту ефективності уряду США.

«Ілон Маск просто знищив репутацію компанії. Продажі стрімко падають, тож так, це криза. Найкращий продукт на ринку буквально не вдається продавати, тому що генеральний директор настільки неоднозначна фігура», – сказав Гербер.

Нагадаємо, деякі великі компанії вже відмовилися від включення Tesla до своїх автопарків, серед них мережі Rossmann, Lichtblick і Badenova. Відомі власники Tesla, такі як співачка Шеріл Кроу та актриса Алісса Мілано, також продали свої автомобілі та публічно дистанціювалися від Ілона Маска. В інтернеті набирають популярність наклейки з написом: «Я купив це до того, як Ілон збожеволів». Причиною називають як особисті скандали Ілона Маска, так і модельну лінійку компанії, що застаріла.

До слова, американський сенатор-демократ та колишній астронавт Марк Келлі відмовився користуватися своєю автівкою компанії Tesla після того, як її очільник Ілон Маск назвав його зрадником через візит до України.

Як відомо, на ринку акцій США зафіксовано найгірший день цього року. Найбільші втрати зазнає технологічний сектор. Сукупна капіталізація компаній, що входять до індексу NASDAQ 100, за день скоротилася на $1 трлн.

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Теги: Tesla Ілон Маск бізнес інвестиції США

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