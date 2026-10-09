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Мерц обурився через присутність ексканцлера Німеччини на дні народження Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мерц обурився через присутність ексканцлера Німеччини на дні народження Путіна
Путін відсвяткував день народження разом із колишнім канцлером Німеччини Шредером
фото: Kremlin. ru

«Канцлер вважає… абсолютно аморальним те, що пан Шредер бере участь у такому святкуванні»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц «глибоко обурений» візитом колишнього канцлера Герхарда Шредера до будинку Володимира Путіна з нагоди святкування дня народження російського президента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Путін несе повну відповідальність за війну в Україні. Його накази є причиною незмірних страждань, жертв серед цивільного населення, розлучення сімей, загиблих і поранених. Канцлер вважає… абсолютно аморальним те, що пан Шредер бере участь у такому святкуванні», – зазначив речник уряду Німеччини.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відсвяткував день народження у компанії колишнього канцлера Німеччини та Герхарда Шредера.

Як відомо, у середу, 7 жовтня, російський диктатор Володимир Путін відзначив 74-й день народження. Привітання йому надіслали низка іноземних лідерів, зокрема Олександр Лукашенко, лідер КНДР Кім Чен Ин та голова КНР Сі Цзіньпін.

До слова, у середу, 7 жовтня, ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, який отримав посаду в бізнес мережі гіпермаркетів Globus в Росії, відвідав один із її магазинів у Москві.

Як повідомлялося, мешканка Саратова влаштувала скандал у місцевому кафе в день народження диктатора Володимира Путіна. Росіянці здалося, що статуетка ельфа-домовика дуже схожа на Путіна.

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Теги: Німеччина путін Фрідріх Мерц Москва

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