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Гроші на бізнес у ЄС: які програми доступні українцям у 2026 році

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Гроші на бізнес у ЄС: які програми доступні українцям у 2026 році
Країни Євросоюзу пропонують українським засновникам безповоротні гранти та пільгові кредити на старт власної справи
фото: з відкритих джерел

Умови та суми підтримки відрізняються залежно від країни, типу бізнесу й формату проєкту

Українці, які живуть у країнах Європейського Союзу та планують започаткувати або розвивати власну справу, можуть скористатися різними програмами підтримки. Це не лише гранти, а й кредити, фінансування стартапів та програми для спільних проєктів. У Польщі діє допомога на відкриття бізнесу, у Німеччині – кредит до €200 тис., а на спільні українсько-литовські проєкти можна залучити до €300 тис.  «Главком» зібрав кілька актуальних варіантів, якими можна скористатися у 2026 році.

Польща: гроші на відкриття власної справи

У Польщі безробітні можуть отримати одноразове фінансування для започаткування підприємницької діяльності через місцевий Powiatowy Urząd Pracy (PUP). Максимальний розмір допомоги за законодавством становить до шести середніх зарплат. Конкретна сума та умови залежать від відповідного управління праці. У 2026 році максимальний законодавчий ліміт становить понад 57 тис. злотих.

Серед умов – подання заяви, бізнес-плану та виконання вимог конкретного PUP. Отримувач фінансування також має продовжувати підприємницьку діяльність протягом визначеного періоду.

Перевірити актуальні умови можна на державному порталі служби зайнятості Польщі.

Німеччина: кредит до €200 тис.

У Німеччині для засновників та молодих компаній діє програма ERP-Gründerkredit – StartGeld від державного банку KfW.

Підприємець може отримати до €200 тис., з яких до €80 тис. дозволено використати на поточні витрати – зокрема зарплати, оренду, маркетинг та закупівлю товарів. KfW бере на себе 80% кредитного ризику перед банком. Водночас це кредит, а не безповоротний грант.

Важлива умова – і місце розташування компанії, і місце інвестиції мають бути в Німеччині. Заявку потрібно подавати через банк або іншого фінансового партнера KfW до початку реалізації проєкту.

Офіційні умови програми KfW.

Литва та Україна: до €300 тис. на спільний проєкт

Окрема програма діє для партнерства між литовським та українським бізнесом. Business Partnership Programme передбачає фінансування проєктів вартістю до €300 тис.

Для малого та середнього бізнесу підтримка може покривати до 70% допустимих витрат, для великих підприємств – до 50%. Кошти можна спрямувати, зокрема, на розвиток та впровадження інновацій, пілотні проєкти в Україні, підготовку бізнес-плану, дослідження та розвиток партнерства.

Головним заявником має бути компанія, зареєстрована в Литві, а українська компанія виступає партнером. Концепції проєктів можна подавати протягом 2026 року, доки залишаються доступні кошти. Перший етап заявки подається литовською мовою.

Офіційна сторінка програми CPVA.

Для технологічних стартапів

Окремі можливості є для підприємців, які розвивають технологічні проєкти. Наприклад, EIT AI Entrepreneurs Lab у 2026 році приймає заявки від студентів магістратури, PhD та випускників із проєктами у сфері штучного інтелекту та робототехніки.

Програма передбачає п'ятиденний стартап-інтенсив, а за його підсумками можуть бути присуджені до п'яти призів по €10 тис. Дедлайн подання заявок – 21 жовтня 2026 року.

Деталі AI Entrepreneurs Lab на сайті EIT.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що українці в Європі можуть отримати фінансову підтримку на переїзд та власну справу не лише в центральних країнах ЄС. Зокрема, громадяни України, які легально проживають у Португалії, мають змогу отримати понад €5 тис. разової допомоги за участь у державній програмі «Emprego Interior MAIS». Кошти виплачують тим, хто переїжджає до малозаселених внутрішніх регіонів країни для працевлаштування, відкриття власного бізнесу або дистанційної роботи.

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Теги: Польща Німеччина бізнес українці Європейський Союз українці за кордоном

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