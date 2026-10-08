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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Чому Путін так часто говорить про обман

glavcom.ua
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Російський диктатор Путін
фото: Getty Images

Обман і зрада стали універсальним поясненням поразок та одним із базових міфів сучасної державної ідеології Кремля

Російське вище керівництво вчергове заявило, що Європа обманула Росію. Ця фраза вже не викликає подиву і давно стала мемом. Але, насправді, вона є архетипічною для Путіна зокрема і для росіян в цілому.

1. Почати потрібно з канонічної біографії Путіна «От первого лица», яка вийшла ще перед його першим балотуванням в Президенти РФ. І там є дуже важливий пасаж про те, як на одному з тренувань Путіна поставили в спаринг з членом збірної СРСР. І Путін в нього виграв, але перемогу присудили супернику, бо «він збірник» ображено говорить в своїй біографії Путін. Таку дурницю можна було б і не згадувати «видатному дзюдоїсту». Але він не може це не згадувати. Адже далі будується один із базових міфів Путіна, який він переносить на всю Росію: Путіна (Росію) можна перемогти тільки обманом. Всі свої поразки і невдачі він трактує як обман тих, кому йому чомусь довелося повірити.

2. Русскій мір – це ідеологема в якій історія повністю перемогла філософію і сама ця історія підлаштовується під конкретні задачі сьогоднішнього дня. Так от вся історія Росії (яка нагадаю, є ідеологією) в інтерпретації Путіна - це історія того, як Росію обманювали, але вона весь час повертала собі цю саму правдиву історію, яку не можна переписувати.

3. На певному етапі до цього обману додалися зрадники, хоча Путін все ще побоїться вголос критикувати, до прикладу, Леніна. А от Горбачов на останньому Валдаі остаточно перейшов в розряд зрадників і, не здивуюся, якщо завтра Медінський знову перепише підручник історії, хоча переписувати історію не можна.

4. Обман, як причина всіх поразок – базовий міф сучасної Росії. І без його розуміння дуже складно робити аналіз того, що говорить і робить Володимир Путін.

5. Про це, багато хто знає,  я разом з Віталієм Пировичем писали в книзі «ПостПутін. Росія з якою нам доведеться жити наступні 50 років».

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Джерело
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Теги: росія історія путін Європа обман зрада

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Вадим Денисенко

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