Путін відсвяткував день народження разом із колишнім канцлером Німеччини (фото)
Кремль назвав Шредера давнім другом Путіна
Російський диктатор Володимир Путін відсвяткував день народження у компанії колишнього канцлера Німеччини та Герхарда Шредера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Кремля.
«Володимир Путін вранці напередодні дізнався з повідомлень ЗМІ, що в Москві перебуває Герхард Шредер, який приїхав у справах компанії «Глобус». Президент запросив свого давнього друга до себе додому», – йдеться у повідомленні.
За даними пресслужби, Герхард Шредер був разом із Путіним, коли диктатор святкував свій день народження.
Нагадаємо, у середу, 7 жовтня, російський диктатор Володимир Путін відзначив 74-й день народження. Привітання йому надіслали низка іноземних лідерів, зокрема Олександр Лукашенко, лідер КНДР Кім Чен Ин та голова КНР Сі Цзіньпін.
Як повідомлялося, мешканка Саратова влаштувала скандал у місцевому кафе в день народження диктатора Володимира Путіна. Росіянці здалося, що статуетка ельфа-домовика дуже схожа на Путіна.
До слова, у середу, 7 жовтня, ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, який отримав посаду в бізнес мережі гіпермаркетів Globus в Росії, відвідав один із її магазинів у Москві.
Читайте також:
Коментарі — 0