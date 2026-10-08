Герхард Шредер був разом із Путіним, коли диктатор святкував свій день народження

Кремль назвав Шредера давнім другом Путіна

Російський диктатор Володимир Путін відсвяткував день народження у компанії колишнього канцлера Німеччини та Герхарда Шредера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Кремля.

«Володимир Путін вранці напередодні дізнався з повідомлень ЗМІ, що в Москві перебуває Герхард Шредер, який приїхав у справах компанії «Глобус». Президент запросив свого давнього друга до себе додому», – йдеться у повідомленні.

фото: Kremlin. ru

За даними пресслужби, Герхард Шредер був разом із Путіним, коли диктатор святкував свій день народження.

Нагадаємо, у середу, 7 жовтня, російський диктатор Володимир Путін відзначив 74-й день народження. Привітання йому надіслали низка іноземних лідерів, зокрема Олександр Лукашенко, лідер КНДР Кім Чен Ин та голова КНР Сі Цзіньпін.

Як повідомлялося, мешканка Саратова влаштувала скандал у місцевому кафе в день народження диктатора Володимира Путіна. Росіянці здалося, що статуетка ельфа-домовика дуже схожа на Путіна.

До слова, у середу, 7 жовтня, ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, який отримав посаду в бізнес мережі гіпермаркетів Globus в Росії, відвідав один із її магазинів у Москві.