Ось у що занурює нас Путін

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на «Валдаї», 1 жовтня 2026 року

Росія підвищує ставки, поєднуючи удари по Україні з ядерною риторикою та погрозами

Я не спец в мостозахисті, але завдяки німецьким та ізраїльським колегам мені довелось розібратись з wargame. Це дещо змінює оптику і поділюсь своїм баченням на те, в що нас занурює Путін.

Ми місяць живемо в режимі півтори години в день без тривог, росіяни бʼють по дитсадках, пологових, мостах і найбільше наших нервах;

The New York Times оприлюднила російський план зимової кампанії проти нашої енергетики: до тисячі ракет, дронів і авіабомб, удари по підстанціях, що зв'язують три АЕС з енергосистемою, і по водоканалах;

При цьому сам Путін на «Валдаї» махає ядерною рушницею Чехова: будь-який удар по Калінінграду – і в хід піде «весь арсенал».

Це не апокаліптичний вид з поминальної ями, це класичний brinkmanship, балансування на межі, коли гравець свідомо підвищує ставки до максимуму.

Щоб хотів отримати Пу?

Змусити нас зупинити удари по НПЗ, не визнаючи, що вони болять. Путін вчора публічно оцінив свої втрати в 1% ВВП. А запропонований обмін «ви не б'єте по НПЗ, ми не б'ємо по суднах» назвав безглуздим. Симетрична угода була б визнанням вразливості. Тому він хоче асиметрії: ми зупиняємося, він продовжує. Компенсувати фронт терором. Я не знаю як у вас, в мене стійке дежавю осені 2022, коли українці перейшли в контрнаступ на Харківщині і Херсонщині, Путін став бити Київ ракетами. Донбас не взято. Іде операція «Вівальді». Що ж, Києве, начувайся. Крім того Путін хоче торгуватися з вищої точки. «Готові до переговорів хоч завтра, але на наших умовах». І Україна, як завжди в ролі невістки, яка не погодилась. Продовжувати лякати Європу. Я бачила як тригерить європейців ядерка. І хоча я вважаю якраз це блефом, ядерна риторика Путіна навколо Калінінграда залочена на те, щоб відбити в європейців бажання підтримувати наші далекобійні удари. Ну і бравада перед своїми. Якщо ти вже неприкрито шамкаєш, то треба вразити хоч краснорєчієм. «Получи фашист гранату от советского солдата».

При цьому всьому арсеналі він прекрасно розуміє, що українці загнуться, але не капітулюють. І тому йому треба союзник, майстер спорту з мирних переговорів. Дональде, дружок, тепер твій вихід. Зашараш якийсь пост в соцмережі.

Ми памʼятаємо, що Трамп уже неодноразово просив нас припинити удари по НПЗ, бо дизель дорожчає. Якщо нас не вийде зламати самому, спробує з Трампом.

Трамп на це має піти, бо до проміжних виборів у США лічені тижні. Трампу кров з носа потрібен зовнішньополітичний «успіх», і роль миротворця – його улюблений жанр. Кремль це прекрасно розуміє. Підвищуючи ставки, Путін пропонує Трампу простий сценарій: тисни на Київ, я «погоджуся» на деескалацію, а ти отримаєш свою картинку перемоги.

Правда, так американський президент ризикує стати заручником ігор Путіна. Але на те ж і розрахунок. Ставки дуже високі.

Питання, чи зможемо ми витримати удар. Бо деякі строки по як витримати ми явно пропустили. Але оскільки в помиральну яму я не хочу, я буду вірити в нас.