Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро наголосив, що Париж не є стороною бойових дій в Україні, а робота обмеженої кількості французьких фахівців обмежується виключно підготовкою солдатів і технічною підтримкою далеко від лінії фронту. Про це він заявив в ефірі телеканалу France 5, коментуючи діяльність місії «Воля», яка, за даними Міжнародного радіо Франції (RFI), триває з літа 2026 року, передає «Главком».

За словами дипломата, французька сторона не виступає співучасником воєнних дій і не планує цього робити, проте продовжує підтримувати українську армію та опір російській агресії. Барро зауважив, що місія жодним чином не є військовою операцією: йдеться про невелику групу інструкторів та операторів з обслуговування техніки, які працюють у глибокому тилу.

Барро додав, що для народу, який захищає свою незалежність, демократію та безпеку всієї Європи, направлення кількох таких спеціалістів є найменшим, що може зробити Франція.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Париж уже тренував українських військовослужбовців, але до літа 2026 року навчання проводилися виключно на території Франції та Польщі, щоб уникнути ризиків прямого конфлікту між країнами ЄС та Москвою.

Як відомо, Росія погрожує завдати ударів по французьких військовослужбовцях, які перебувають на території України. Москва заявила, що вважає іноземні військові підрозділи законними цілями для російської армії, а рішення щодо можливих заходів у відповідь ухвалюватимуть військове керівництво РФ. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова