Катери, які топили кораблі Росії, стали носіями дронів армії США

Це вже другий відомий випадок, коли американські військові застосували катери сімейства Magura цього року

Українські безекіпажні катери Magura MV7 взяли участь у навчаннях Bayonet Quest 26, які американська армія провела в штаті Мічиган. Там їх використали як плавучі пускові майданчики для повітряних безпілотників. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на The Defence Blog.

Навчання тривали з 26 вересня до 6 жовтня 2026 року. Їх проводила 7-ма піхотна дивізія, що входить до Multi-Domain Command-Pacific. У дивізії розповіли, що військові випробовували автономні системи та безпілотну авіацію. Вони з'ясовували, як нові технології можуть розширити можливості розвідки, збільшити дальність дії та пришвидшити ухвалення рішень.

Солдати, призначені до 7-ї піхотної дивізії під час навчань Bayonet Quest 2026 в Альпені, штат Мічиган. фото: Pomare Teo

Що відомо про катери MV7

Катери MV7 виготовила українська компанія UFORCE. У передній частині корпусу вони мали спеціальну платформу, з якої злітали повітряні дрони.

Судячи з фото й матеріалів, які оприлюднила дивізія, на навчаннях також відпрацьовували взаємодію пілотованих і безекіпажних морських платформ. Патрульний катер Mk VI діяв у зв'язці з автономними системами – так американські військові перевіряли їхню спільну роботу в складних умовах.

У дивізії не уточнили, скільки катерів MV7 залучили, яку модифікацію використовували і які саме дрони вони запускали.

Дрон Magura на Балікані 2026 року. фото: Godfrey Ampong

Magura вже з'являлися на американських навчаннях

Навчання в Мічигані стали другим публічно відомим випадком, коли американські військові застосували катери сімейства Magura цього року. Під час Balikatan 2026, найбільших щорічних американо-філіппінських навчань, такі апарати 24 квітня знищили списане судно-мішень. Це був бойовий удар по морській цілі біля острова Ітбаят у провінції Батанес.

UFORCE підтвердила 8 червня, що її апарати брали участь у цих навчаннях. Компанія зробила це після публікації Defence Blog про те, що американський спецназ потопив судно за допомогою безекіпажних катерів української розробки.

Чим відомі Magura

Катери Magura стали однією з найвідоміших українських систем озброєння після того, як українська воєнна розвідка почала застосовувати їх для ударів по кораблях Чорноморського флоту Росії біля Криму. Через це значна частина флоту була змушена залишити півострів. Відтоді Україна створила модифікації, озброєні ракетами та кулеметами. У 2025 році воєнна розвідка повідомила, що катери Magura з ракетами «повітря – повітря» збили над Чорним морем російські винищувачі.

Морський дрон як носій і пускова платформа дає змогу вести розвідку та завдавати ударів на більшій відстані, не наражаючи екіпаж пілотованого корабля на небезпеку поблизу цілі. Україна вже застосовувала катери за схожою схемою: доставляла менші ударні дрони ближче до підконтрольного Росії узбережжя.

Армія США також розглядає, як використовувати безекіпажні катери у своїх підрозділах у Тихоокеанському регіоні. Значна частина потенційних операцій там відбуватиметься серед островів і вздовж узбережжя. Дивізія базується на Joint Base Lewis-McChord у штаті Вашингтон. Її реорганізували у складі Multi-Domain Command-Pacific в межах підготовки американської армії до операцій в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що біля грецького острова Лефкада рибалки виявили український морський дрон Magura V3, оснащений детонаторами, але без вибухівки. У тій публікації згадували й про високу ефективність Magura V5 на навчаннях НАТО REPMUS 24 біля Португалії.