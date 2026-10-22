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Франція зафіксувала перший у світі випадок вірусу Шамонда в людини

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Франція зафіксувала перший у світі випадок вірусу Шамонда в людини
У Франції вперше підтвердили зараження людини вірусом Шамонда, який раніше виявляли лише у тварин
Фото: Euronews

Раніше збудник виявляли лише у тварин. Медики з'ясовують обставини зараження та причини смерті пацієнта

У Франції вперше у світі підтвердили випадок зараження людини вірусом Шамонда (Shamonda), який раніше виявляли лише у тварин. Інфікований пацієнт помер на початку жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство сільського господарства Франції.

За даними французької влади, заражений перебував на лікуванні в університетській лікарні Ліона через тяжке захворювання та мав значно ослаблену імунну систему.

Перед смертю у пацієнта виникли ускладнення з боку головного мозку, які, за попередніми висновками фахівців, найімовірніше були пов'язані з інфекцією. Остаточні обставини захворювання та смерті ще встановлюють.

Фахівці припускають, що зараження могло статися через укус дрібної кровосисної мошки роду Culicoides на сході Франції. Саме там навесні та влітку 2026 року вірус циркулював серед сільськогосподарських тварин.

У французькому уряді наголосили, що це перший документально підтверджений випадок інфікування людини вірусом Шамонда. Попри багаторічне поширення збудника в Африці та Азії, раніше таких випадків не реєстрували.

Водночас влада запевняє, що за наявними науковими даними загрози для населення загалом наразі не виявлено.

Що відомо про вірус Шамонда

Вірус Шамонда належить до групи ортобуньявірусів. Його вперше виявили в Нігерії в середині 1960-х років. Збудник переважно вражає велику рогату худобу, хоча випадки зараження також фіксували серед інших сільськогосподарських тварин.

У Європі вірус уперше виявили влітку 2026 року, зокрема на фермах Франції, Німеччини та Швейцарії.

Серед можливих проявів інфекції у великої рогатої худоби – підвищення температури, діарея та зниження надоїв. Зараження тварин під час вагітності може призводити до порушень розвитку плода.

Основними переносниками вірусу є дрібні кровосисні мошки. Саме тому захист тварин від комах вважають головним способом стримування інфекції.

Чи передається вірус через м'ясо та молоко

У французькому міністерстві зазначають, що наразі немає наукових доказів передачі вірусу Шамонда через споживання м'яса, молока або продуктів їхньої переробки. Водночас продукцію від хворих тварин вилучають із харчового обігу.

Спеціальної вакцини проти вірусу Шамонда поки немає. Також відсутні противірусні препарати, розроблені безпосередньо для боротьби з ним.

Французькі медики продовжують клінічні, лабораторні та епідеміологічні дослідження. Про перший випадок зараження людини вже поінформували Всесвітню організацію охорони здоров'я та Європейський центр профілактики й контролю захворювань.

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Теги: Франція влада населення вірус

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