На одній із найбільших військових баз Канади сталася трагедія

На військовій базі Вейнрайт у провінції Альберта спалахнула масштабна пожежа, загинули та постраждали люди

У канадській провінції Альберта на військовій базі Вейнрайт стався інцидент, який призвів до загибелі та травмування людей і спричинив масштабну пожежу. Кількість постраждалих виявилася настільки великою, що медичні заклади поблизу бази не справлялися з напливом пацієнтів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CBC та Associated Press.

Інцидент стався в суботу, 17 жовтня. За інформацією Королівської канадської кінної поліції, правоохоронці отримали повідомлення про пожежу на навчальній території військової бази невдовзі після 16:00 за місцевим часом.

Міністр національної оборони Канади Девід Макгінті підтвердив, що внаслідок події є загиблі та поранені. Водночас точна кількість жертв наразі невідома. За словами міністра, ситуація залишається складною, а відповідні служби продовжують встановлювати обставини інциденту.

Особливо складна ситуація виникла в медичних закладах. Постраждалих почали доправляти до лікарень Едмонтона, розташованого приблизно за 180 км від військової бази.

Лікар відділення невідкладної допомоги Королівської лікарні Александри Воррен Тірск розповів канадському мовнику CBC News, що медичні заклади поблизу бази виявилися повністю перевантаженими через кількість людей, які потребували допомоги. «Така кількість пацієнтів перевантажила б і місто Едмонтон. Постраждалих більше, ніж будь-хто з нас хотів би зараз рахувати. Це катастрофа. Таке трапляється раз на 15–25 років», – зазначив медик.

Медики назвали інцидент катастрофою, яка трапляється раз на 15–25 років фото: AP

Через велику кількість постраждалих у лікарнях запроваджно спеціальний протокол реагування на надзвичайні ситуації – «помаранчевий код». Медичні заклади залучили додатковий персонал, а жителів попросили тимчасово уникати відділення невідкладної допомоги Університетської лікарні Альберти, щоб звільнити ресурси для приймання травмованих.

Мер Вейнрайта Брюс П'ю припустив, що трагедія може стати наймасштабнішим випадком із масовими жертвами в історії міста. За його словами, пожежу вже вдалося локалізувати, і вона більше не загрожує населеному пункту.

На трагедію відреагував і голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Він висловив співчуття родинам загиблих та наголосив на солідарності всіх 32 держав Альянсу з канадськими військовими.

Тим часом пожежники продовжували боротися з вогнем до пізньої ночі. Через потужний вітер полум'я швидко поширилося за межі військової бази та охопило прилеглі сільські території.

За даними AP, того дня значну частину провінції Альберта накрила буря з поривами вітру до 100 км/год. Сильний вітер валив дерева, зривав дорожні знаки та перекидав сміттєві контейнери, що ускладнювало ситуацію.

Поблизу військової бази розташоване місто Вейнрайт, у якому проживає близько семи тисяч людей. Міністр оборони Девід Макгінті повідомив, що ситуація залишається надзвичайно динамічною, а правоохоронці й військові намагаються встановити, що саме сталося. Наразі офіційні органи не назвали причину інциденту, який призвів до пожежі.

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу в канадському місті Норт-Бей, де зустрівся з українськими пілотами, які проходять підготовку в Міжнародній школі військових пілотів. Глава держави ознайомився з роботою навчального центру та поспілкувався з курсантами, які готуються до опанування сучасних винищувачів, зокрема F-16 та Gripen. З квітня 2025 року в школі навчається 21 український військовий льотчик.