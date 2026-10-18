Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На одній із найбільших військових баз Канади сталася трагедія

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
На одній із найбільших військових баз Канади сталася трагедія
Медики шоковані кількістю постраждалих після пожежі на військовій базі
фото: AP

На військовій базі Вейнрайт у провінції Альберта спалахнула масштабна пожежа, загинули та постраждали люди

У канадській провінції Альберта на військовій базі Вейнрайт стався інцидент, який призвів до загибелі та травмування людей і спричинив масштабну пожежу. Кількість постраждалих виявилася настільки великою, що медичні заклади поблизу бази не справлялися з напливом пацієнтів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CBC та Associated Press.

Інцидент стався в суботу, 17 жовтня. За інформацією Королівської канадської кінної поліції, правоохоронці отримали повідомлення про пожежу на навчальній території військової бази невдовзі після 16:00 за місцевим часом.

Міністр національної оборони Канади Девід Макгінті підтвердив, що внаслідок події є загиблі та поранені. Водночас точна кількість жертв наразі невідома. За словами міністра, ситуація залишається складною, а відповідні служби продовжують встановлювати обставини інциденту.

Особливо складна ситуація виникла в медичних закладах. Постраждалих почали доправляти до лікарень Едмонтона, розташованого приблизно за 180 км від військової бази.

Лікар відділення невідкладної допомоги Королівської лікарні Александри Воррен Тірск розповів канадському мовнику CBC News, що медичні заклади поблизу бази виявилися повністю перевантаженими через кількість людей, які потребували допомоги. «Така кількість пацієнтів перевантажила б і місто Едмонтон. Постраждалих більше, ніж будь-хто з нас хотів би зараз рахувати. Це катастрофа. Таке трапляється раз на 15–25 років», – зазначив медик.

Медики назвали інцидент катастрофою, яка трапляється раз на 15–25 років
Медики назвали інцидент катастрофою, яка трапляється раз на 15–25 років
фото: AP

Через велику кількість постраждалих у лікарнях запроваджно спеціальний протокол реагування на надзвичайні ситуації – «помаранчевий код». Медичні заклади залучили додатковий персонал, а жителів попросили тимчасово уникати відділення невідкладної допомоги Університетської лікарні Альберти, щоб звільнити ресурси для приймання травмованих.

Мер Вейнрайта Брюс П'ю припустив, що трагедія може стати наймасштабнішим випадком із масовими жертвами в історії міста. За його словами, пожежу вже вдалося локалізувати, і вона більше не загрожує населеному пункту.

На трагедію відреагував і голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Він висловив співчуття родинам загиблих та наголосив на солідарності всіх 32 держав Альянсу з канадськими військовими.

Тим часом пожежники продовжували боротися з вогнем до пізньої ночі. Через потужний вітер полум'я швидко поширилося за межі військової бази та охопило прилеглі сільські території.

За даними AP, того дня значну частину провінції Альберта накрила буря з поривами вітру до 100 км/год. Сильний вітер валив дерева, зривав дорожні знаки та перекидав сміттєві контейнери, що ускладнювало ситуацію.

Поблизу військової бази розташоване місто Вейнрайт, у якому проживає близько семи тисяч людей. Міністр оборони Девід Макгінті повідомив, що ситуація залишається надзвичайно динамічною, а правоохоронці й військові намагаються встановити, що саме сталося. Наразі офіційні органи не назвали причину інциденту, який призвів до пожежі. 

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу в канадському місті Норт-Бей, де зустрівся з українськими пілотами, які проходять підготовку в Міжнародній школі військових пілотів. Глава держави ознайомився з роботою навчального центру та поспілкувався з курсантами, які готуються до опанування сучасних винищувачів, зокрема F-16 та Gripen. З квітня 2025 року в школі навчається 21 український військовий льотчик.

Читайте також:

Теги: надзвичайні ситуації військові трагедія лікарня поранення смерть пожежа Канада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проходження огляду не означає автоматичного зарахування до військової служби
Німеччина готується до війни? Бундесвер почав медогляд 18-річних
20 вересня, 01:39
Ліквідація пожежі у складських приміщеннях на Бориспільщині, де постраждала одна людина
Пожежі спалахнули у чотирьох районах Київщини: постраждала людина
20 вересня, 23:20
Успішному проведенню наступальної операції на півночі Донецької області передувала масштабна підготовка
ЗСУ продовжують масштабний наступ на Донеччині
19 вересня, 15:32
25 вересня російські війська масовано атакували Київ безпілотниками
Відомий український сомельє повідомив про загибель 14-річного сина від рук росіян
27 вересня, 00:15
У складі збірної Італії Маццола провів 70 матчів та забив 22 голи
Пішов з життя легендарний італійський футболіст Сандро Маццола
19 вересня, 09:54
Наталія Букало працювала помічницею академіка Володимира Горбуліна
«Хто хоч раз телефонував Горбуліну, знав її голос» – експрезидент про смерть помічниці академіка від дрона
29 вересня, 16:35
Канадський політолог пояснив, як Трамп допомагає Путіну
«Росія вторглася в Україну, а капітулювали США». Політолог жорстко пройшовся по Трампу
11 жовтня, 13:36
Одним із ключових чинників президент назвав вступ України до НАТО
Зеленський назвав умови завершення гарячої фази війни
15 жовтня, 02:30
За попередніми даними правоохоронців, потерпіла рухалася поруч із залізничною колією
На Київщині пасажирський потяг насмерть збив літню жінку
13 жовтня, 15:14

Соціум

На одній із найбільших військових баз Канади сталася трагедія
На одній із найбільших військових баз Канади сталася трагедія
Невідомі намагалися підпалити підприємство зі Starlink у Литві
Невідомі намагалися підпалити підприємство зі Starlink у Литві
У Петербурзі після атаки дронів спалахнув склад Ozon (відео)
У Петербурзі після атаки дронів спалахнув склад Ozon (відео)
У Санкт-Петербурзі атаковано нафтоналивний порт, вантовий міст та центр обробки даних «Вконтакте»
У Санкт-Петербурзі атаковано нафтоналивний порт, вантовий міст та центр обробки даних «Вконтакте»
В Італії 400 тис. студентів підняли масштабний бунт
В Італії 400 тис. студентів підняли масштабний бунт
Reuters: Студентські бунти в Албанії переросли у жорстокі сутички з поліцією
Reuters: Студентські бунти в Албанії переросли у жорстокі сутички з поліцією

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
97K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua