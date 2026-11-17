Росія погрожує завдати ударів по французьких військовослужбовцях, які перебувають на території України. Москва заявила, що вважає іноземні військові підрозділи законними цілями для російської армії, а рішення щодо можливих заходів у відповідь ухвалюватимуть військове керівництво РФ. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, пише «Главком».

«Розміщені в Україні іноземні війська стануть законною ціллю ЗС РФ. Париж має це усвідомлювати», – сказала Захарова, коментуючи повідомлення про присутність французьких військових в Україні.

За її словами, можливі заходи з боку Росії визначатимуть не в Міністерстві закордонних справ, а в Міністерстві оборони та Генеральному штабі країни-агресора.

Заява пролунала після того, як Франція підтвердила присутність своїх військовослужбовців в Україні. Міністерка-делегатка при Міністерстві збройних сил Франції Аліс Рюфо пояснила, що вони беруть участь у навчанні українських військових, а також допомагають із технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання. Водночас Париж заперечив участь своїх військових у бойових діях.