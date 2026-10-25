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У полон до десантників потрапив розвідник, який шпигував за Китаєм, а потім опинився на війні в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У полон до десантників потрапив розвідник, який шпигував за Китаєм, а потім опинився на війні в Україні
Ярослав Сидоров заявив, що не хоче, аби його повертали до Росії в межах обміну полоненими
фото: скріншот із відео

Російський строковик заявив, що його обманом відправили воювати

У полон до бійців 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади потрапив строковик, який служив на Далекому Сході в радіорозвідці. Він перехоплював військові переговори Китаю. 21-річний Ярослав Сидоров стверджує, що замість обіцяного навчання його відправили воювати в Україну. Після удару дрона він залишився без зв’язку, а згодом здався десантникам. Тепер полонений каже, що не хоче повертатися до Росії. Як інформує «Главком», інтерв’ю з полоненим військові виклали на YouTube.

Росіянин Ярослав Сидоров із міста Енгельс Саратовської області проходив строкову службу в Приморському краї, де займався радіорозвідкою. За його словами, він стежив за військовими переговорами Китаю, зокрема представників штабів, ракетних, піхотних і морських підрозділів. Також у його військовій частині відстежували радіообмін Північної Кореї.

Радіовузол, де служив строковик, розташовувався приблизно за 200 кілометрів від китайського кордону. На запитання, навіщо Росії стежити за військовими комунікаціями Китаю, Сидоров відповів, що це потрібно, аби знати, що відбувається в сусідній країні. Він припустив, що Росія може побоюватися можливого нападу з боку Китаю.

За словами Ярослава Сидорова, наприкінці серпня 2025 року офіцери запропонували йому перейти на контрактну службу з перспективою вступу до вищого навчального закладу. Про цю пропозицію він повідомив батькам.

У січні військовослужбовцю наказали зібрати речі. Разом із трьома іншими військовими він вирушив спочатку до Москви, а потім до Новочеркаська. Там стало зрозуміло, що замість навчання його готують до відправлення на війну.

Командири пояснили, що Сидоров нібито не вступив до навчального закладу. Коли строковик запитав, чому плани змінилися, йому пригрозили вбивством, якщо він відмовиться їхати.

На початку лютого Ярослава Сидорова доправили на територію України. Після кількох днів перебування на проміжній позиції його відправили до району села Березового. Завданням, за його словами, було спостерігати за обстановкою навколо.

Полонений розповів, що український дрон уразив позицію, де він перебував. Його напарник загинув, а сам військовий залишився без зв’язку.

«Я просто поповз. Повзав, шукав їжу, воду», – розповів він.

Кілька днів Сидоров намагався вижити, поки не натрапив на бункер, який спочатку вважав покинутим. Там його знайшли українські військові, після чого він потрапив у полон.

Під час розмови Сидоров заявив, що не хоче, аби його повертали до Росії в межах обміну полоненими. Він хотів би залишитися в Україні й після завершення війни займатися програмуванням.

Військовий також припустив, що більше не потрібен ані російській владі, ані своїм командирам.

Раніше російський військовослужбовець Олександр, який потрапив у полон до українських захисників, розповів, що протягом кількох років жив разом зі старшою рідною сестрою та мав із нею інтимні стосунки. Він працював, віддавав їй гроші, а згодом підписав контракт із російською армією.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2026 року встановлено особи 45 959 іноземців із 151 країни та невизнаних територій, які підписали контракти зі збройними силами РФ. Опитування іноземних військовополонених показало, що майже половина з них розраховувала отримати російське громадянство.

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Теги: росія полон військові Китай

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