Ні Трамп, ні Маск не хочуть перемоги України: Independent назвав єдиний порятунок для Києва

Нерозумно покладатися на непередбачуваних людей у Вашингтоні, коли йдеться про захист незалежності України

Україна та Європа мають прискорити створення альтернатив Starlink і Starshield

Європа має прискорити розробку альтернатив супутниковим системам Starlink і Starshield, щоб Україна не залежала від рішень американського мільярдера Ілона Маска та непередбачуваної політики президента США Дональда Трампа. Про це йдеться в матеріалі The Independent, інформує «Главком».

Журналісти наголосили: ситуація зі Starlink, а також угода США щодо дизельного пального і скасування деяких санкцій проти РФ свідчать, що ані Маск, ані Трамп не хочуть перемоги України.

Водночас, пише видання, продовження надання американських розвідувальних даних і супутникового зв’язку свідчить про те, що Трамп не схильний просто так забезпечувати Кремлю легку перемогу.

«Але, хай там як, Україна та її більш рішучі союзники знають: нерозумно покладатися на непередбачуваних людей у Вашингтоні, коли йдеться про захист незалежності України», – підкреслили у статті.

На думку журналістів, ця ситуація означає, що Європа разом з Україною має прискорити розробку альтернатив Starlink і Starshield. Вони наголосили, що ця робота вже триває, а Україну демонструє чудову здатність впроваджувати військові інновації. Однак, зазначається, проблемою, як завжди, є надто повільні дії Європи, щоб повністю запобігти остаточній катастрофі - перемозі Росії, здобутій не стільки завдяки територіальним завоюванням на полі бою, скільки через виснаження мирного населення.

«Також очевидно, що такий життєво важливий для безпеки Заходу засіб, як Starshield, – а це стосується й самих Сполучених Штатів, - не може перебувати під контролем однієї людини й використовуватися на її власний розсуд, навіть якщо ця людина є найбагатшою на планеті», – пише видання.

Журналісти вважають, що повільне залишення України напризволяще з боку США стало одним із найганебніших і найнезрозуміліших епізодів американської зовнішньої політики після завершення Другої світової війни.

«І це визначальний геополітичний факт для життя на європейському континенті. Лише Європа може врятувати Україну, і для цього знадобляться величезні технологічні зусилля, які коштуватимуть дуже дорого. Настав час «коаліції охочих» – якщо це поняття ще має якесь значення, – зробити те, чого американці не можуть або не хочуть робити», – закликали у виданні.

Напередодні Міністерство оборони України повідомило про відновлення роботи супутникового зв'язку Starlink та Starshield на високих швидкостях руху. З'єднання залишається стабільним навіть за швидкості понад 400 км/год.

Нагадаємо, ще 23 жовтня українські військові продовжували фіксувати перебої в роботі Starlink та Starshield під час руху на високій швидкості. Як повідомляв «Главком», зв'язок зникав на швидкості 140–161 км/год, а підтверджень скасування обмежень на той момент не було.

Обмеження компанія SpaceX запровадила 14 жовтня. Встановлений поріг становив приблизно 161 км/год. Українські військові не отримали попередження про зміни, що призвело до зриву низки бойових місій.

Також 23 жовтня президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з обмеженнями Starlink та заявив, що проблему вже вирішено. Водночас американський лідер заперечив, що особисто обговорював це питання з Ілоном Маском.