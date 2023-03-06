Міністри оборони країн ЄС зберуться на неформальну зустріч: деталі

Перша сесія зустрічі буде присвячена військовій підтримці України

Міністри оборони країн-членів Євросоюзу 7-8 березня зберуться на неформальну зустріч в рамках Ради закордонних справ (оборони) у Стокгольмі. На зустрічі буде присутній і представник України. Про це повідомляє представництво Шведського головування ЄС.

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Повідомляється, що перша сесія зустрічі буде присвячена військовій підтримці України з боку ЄС, зокрема навчанням ЗСУ через Місію військової допомоги ЄС Україні. На цьому засіданні будуть присутні командувачі силами операції, які нададуть інформацію про ситуацію, а також представник України.

Окрім цього, міністри оборони обговорять фінансування закупівель артилерійських боєприпасів для підтримки України.

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Раніше країни ЄС дали згоду на прискорену поставку Україні снарядів зі своїх запасів. Відповідний крок був ухвалений після того, як Брюссель запропонував відшкодувати країнам витрати.

Нагадаємо, 23 січня міністри країн ЄС погодили новий пакет санкцій проти Ірану за допомогу Росії у війні проти України.