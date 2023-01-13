Стало відомо, коли Європейський Союз оцінить «кандидатські» реформи України

За словами Крістерссона, ЄС вражений тією роботою, яку вже зробила Україна

Прем’єр Швеції, яка почала головування у Раді ЄС, зазначив, що проміжна усна оцінка виконання Україною реформ для відкриття переговорів про вступ відбудеться навесні, але офіційна – восени 2023 року. Про це Ульф Крістерссон відповів на запитання «Інтерфакс-Україна» про те, чи можна очікувати відкриття переговорів про вступ України до ЄС у 2023 році.

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«Ми вражені тією роботою, яку вже зробила Україна. Для цього є графік – восени буде офіційна оцінка, є визначені критерії, ми знаємо, що українська влада працює над реформами і буде процес оцінки результати», – сказав Крістерссон.

«Є також домовленість про певне усне звітування навесні, щоб зафіксувати, як рухається процес. Тож, думаю, ставлення дуже прихильне і справи рухаються так, як мають рухатися», – додав він.

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Нагадаємо, найближчими тижнями до робочого візиту до України приїде голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Разом із нею також прибудуть 10 єврокомісарів.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Фон дер Ляйєн зазначила, що ЄС буде підтримувати Україну протягом цієї зими генераторами, лампочками, укриттями та шкільними автобусами. Також продовжиться й фінансова допомога.