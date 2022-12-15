Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європейський Союз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Європейський Союз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ
Лідери ЄС також погодилися продовжити чинні санкції проти РФ
фото з відкритих джерел

Письмова процедура узгодження має відбутися до полудня 16 грудня

Європейський Союз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.

«Дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії узгоджено. Письмова процедура до завтрашнього полудня. Винятки все ще є. Але уточнені таким чином, щоб кожна держава-член могла взяти до уваги свої інтереси національної безпеки», – написав він у Twitter.

Європейський Союз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ фото 1

Раніше Рікард Йозвяк повідомив, що лідери ЄС також погодилися продовжити чинні санкції ЄС щодо Росії на шість місяців, це буде офіційно зроблено в січні.

Узгодження нового пакета санкцій проти Москви кілька разів відкладали через суперечки щодо того, чи повинен ЄС спростити експорт російських добрив через європейські порти, навіть якщо компанії з виробництва добрив належать підсанкційним олігархам. Повідомлялося, що Польща і Литва блокували узгодження через послаблення вже ухвалених санкцій.

Нагадаємо, 7 грудня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Зазначалося, що Європейська комісія хоче завдати шкоди «військово-промисловому комплексу Росії» новим пакетом санкцій, які стосуються низки галузей промисловості.

Читайте також: Дев’ятий пакет санкцій проти Росії: країни ЄС знову зайшли в глухий кут
Теги: війна санкції росія Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У липні уряд Канади дозволив повернути з ремонту турбін для російського газопроводу Nord Stream
Канада поновила санкції щодо турбін для Nord Stream
Сьогодні, 06:15
США вводять санкції проти організацій, пов’язаних із сектором фінансових послуг РФ
США ввели нові санкції проти Росії
Сьогодні, 18:15
Продовольча безпека не має бути прикриттям для ослаблення санкцій
Стало відомо, чому Польща та Литва заблокували дев'ятий пакет санкцій проти РФ
Сьогодні, 21:27

Політика

Європейський Союз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ
Європейський Союз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ
Байден закликав Африканський союз приєднатися до об'єднання G20
Байден закликав Африканський союз приєднатися до об'єднання G20
Литва заборонила росіянам і білорусам володіти зброєю – рішення Сейму
Литва заборонила росіянам і білорусам володіти зброєю – рішення Сейму
Чому Путін скасував щорічну пресконференцію – версія Данілова
Чому Путін скасував щорічну пресконференцію – версія Данілова
Стало відомо, чому Польща та Литва заблокували дев'ятий пакет санкцій проти РФ
Стало відомо, чому Польща та Литва заблокували дев'ятий пакет санкцій проти РФ
Уряд Словаччини йде у відставку
Уряд Словаччини йде у відставку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
«Бавовна» в російському Курську: з'явились подробиці вибухів (відео)
13K
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Аналітики назвали напрямки, де окупанти планують наступ на початку 2023-го
11K
Лукашенко перебуває у страшній розтяжці
9688
У Росії почалась істерика через передачу Україні систем Patriot
8617
Чемпіонат світу з футболу: Лукашенко шокував заявою про збірну Білорусі

Новини

ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
Вчора, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
Вчора, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
Вчора, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Вчора, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
13 грудня, 16:03

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту