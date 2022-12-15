Європейський Союз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ
Письмова процедура узгодження має відбутися до полудня 16 грудня
Європейський Союз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.
«Дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії узгоджено. Письмова процедура до завтрашнього полудня. Винятки все ще є. Але уточнені таким чином, щоб кожна держава-член могла взяти до уваги свої інтереси національної безпеки», – написав він у Twitter.
Раніше Рікард Йозвяк повідомив, що лідери ЄС також погодилися продовжити чинні санкції ЄС щодо Росії на шість місяців, це буде офіційно зроблено в січні.
Узгодження нового пакета санкцій проти Москви кілька разів відкладали через суперечки щодо того, чи повинен ЄС спростити експорт російських добрив через європейські порти, навіть якщо компанії з виробництва добрив належать підсанкційним олігархам. Повідомлялося, що Польща і Литва блокували узгодження через послаблення вже ухвалених санкцій.
Нагадаємо, 7 грудня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії.
Зазначалося, що Європейська комісія хоче завдати шкоди «військово-промисловому комплексу Росії» новим пакетом санкцій, які стосуються низки галузей промисловості.
Коментарі — 0