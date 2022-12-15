Європейський Союз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ

Письмова процедура узгодження має відбутися до полудня 16 грудня

Європейський Союз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.

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«Дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії узгоджено. Письмова процедура до завтрашнього полудня. Винятки все ще є. Але уточнені таким чином, щоб кожна держава-член могла взяти до уваги свої інтереси національної безпеки», – написав він у Twitter.

Раніше Рікард Йозвяк повідомив, що лідери ЄС також погодилися продовжити чинні санкції ЄС щодо Росії на шість місяців, це буде офіційно зроблено в січні.

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Узгодження нового пакета санкцій проти Москви кілька разів відкладали через суперечки щодо того, чи повинен ЄС спростити експорт російських добрив через європейські порти, навіть якщо компанії з виробництва добрив належать підсанкційним олігархам. Повідомлялося, що Польща і Литва блокували узгодження через послаблення вже ухвалених санкцій.

Нагадаємо, 7 грудня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Зазначалося, що Європейська комісія хоче завдати шкоди «військово-промисловому комплексу Росії» новим пакетом санкцій, які стосуються низки галузей промисловості.