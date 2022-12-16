Офіційно: Європейський Союз схвалив виділення Україні €18 млрд
Письмова процедура узгодження має відбутися до полудня 16 грудня
Європейський союз узгодив виділення Україні €18 млрд макрофіну у 2023 році. Таку заяву зробив під час пресконференції глава Європейської ради Шарль Мішель.
Сума буде передана Європейським союзом Україні протягом 2023 року, подібно до того, як було виділено кошти у 2022 році – вроздріб та кредитами за пільговими умовами виплати.
«Ми схвалили програму допомоги Україні на суму €18 млрд. ЄС дотримується свого слова», – заявив Мішель.
Раніше журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що лідери ЄС також погодилися продовжити чинні санкції ЄС щодо Росії на шість місяців, це буде офіційно зроблено в січні.
Узгодження нового пакета санкцій проти Москви кілька разів відкладали через суперечки щодо того, чи повинен ЄС спростити експорт російських добрив через європейські порти, навіть якщо компанії з виробництва добрив належать підсанкційним олігархам. Повідомлялося, що Польща і Литва блокували узгодження через послаблення вже ухвалених санкцій.
Нагадаємо, 7 грудня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії.
Зазначалося, що Європейська комісія хоче завдати шкоди «військово-промисловому комплексу Росії» новим пакетом санкцій, які стосуються низки галузей промисловості.
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