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Офіційно: Європейський Союз схвалив виділення Україні €18 млрд

Юрій Лящук
glavcom.ua
Офіційно: Європейський Союз схвалив виділення Україні €18 млрд
Сума буде передана Європейським союзом Україні протягом 2023 року
фото: скріншот з відео

Письмова процедура узгодження має відбутися до полудня 16 грудня

Європейський союз узгодив виділення Україні €18 млрд макрофіну у 2023 році. Таку заяву зробив під час пресконференції глава Європейської ради Шарль Мішель.

Сума буде передана Європейським союзом Україні протягом 2023 року, подібно до того, як було виділено кошти у 2022 році – вроздріб та кредитами за пільговими умовами виплати.

«Ми схвалили програму допомоги Україні на суму €18 млрд. ЄС дотримується свого слова», – заявив Мішель.

Раніше журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що лідери ЄС також погодилися продовжити чинні санкції ЄС щодо Росії на шість місяців, це буде офіційно зроблено в січні.

Узгодження нового пакета санкцій проти Москви кілька разів відкладали через суперечки щодо того, чи повинен ЄС спростити експорт російських добрив через європейські порти, навіть якщо компанії з виробництва добрив належать підсанкційним олігархам. Повідомлялося, що Польща і Литва блокували узгодження через послаблення вже ухвалених санкцій.

Нагадаємо, 7 грудня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Зазначалося, що Європейська комісія хоче завдати шкоди «військово-промисловому комплексу Росії» новим пакетом санкцій, які стосуються низки галузей промисловості.

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Теги: фінансування Україна Європейський союз

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