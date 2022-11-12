Маляр показала командувачів, які звільняють український південь (фото)

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів

Заступниця міністра оборони вказала на перевагу ЗСУ перед ворогом

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала прізвища та оприлюднила фото командувачів, які звільняють наші території на півдні.

«Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою», – написала Маляр.

Ось хто звільняє наші території на півдні:

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Олександр Тарнавський – бригадний генерал

Андрій Ковальчук – генерал-майор

Андрій Грицьков – бригадний генерал

Михайло Драпатий – бригадний генерал

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Андрій Гнатов – бригадний генерал

«Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги», – підсумувала Ганна Маляр.

Тим часом, мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко, як і інші представники законного керівництва Херсонщини, планують скоро повернутися до звільненого Херсона.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Від російських окупантів на півдні України вже звільнено понад 3 тис. кв. км території.

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Збройні сили України продовжують роботу зі звільнення населених пунктів у Херсонській області, а також забирають техніку росіян та беруть у полон загарбників. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк анонсувала гарні новини з Херсонщини до вечора.