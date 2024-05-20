Міжнародний кримінальний суд вимагає арешту Нетаньягу та лідерів ХАМАСу: Ізраїль відреагував

Міністр закордонних справ Ізраїлю повідомив, що має намір поговорити з міністрами закордонних справ провідних країн світу, щоб закликати їх виступити проти рішення прокурора МКС

Заяви Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху є обурливими. Країна очікує, що лідери вільного світу засудять цей крок. Про це заявили президент Ізраїлю Іцхак Герцог і міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

«Обурливе рішення прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі є нестримним лобовим нападом на жертв 7 жовтня і наших 128 заручників у Секторі Газа», – написав Кац.

За його словами, у той час як убивці та ґвалтівники ХАМАСу скоюють злочини проти людяності, прокурор одночасно згадує прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю разом із «мерзенними нацистськими монстрами» ХАМАСу. Він назвав це історичною ганьбою, яка запам'ятається назавжди.

«Я доручив негайно створити в Міністерстві закордонних справ спеціальний командний центр з усіма професійними підрозділами, спрямований на боротьбу з рішенням, спрямованим, перш за все, на те, щоб скувати руки Ізраїлю і перешкодити йому здійснити своє право на самооборону», – написав Кац.

Також міністр закордонних справ Ізраїлю повідомив, що має намір поговорити з міністрами закордонних справ провідних країн світу, щоб закликати їх виступити проти рішення прокурора і заявити, що навіть якщо ордери будуть видані, вони не мають наміру застосовувати їх проти ізраїльських лідерів.

Президент Ізраїлю Герцог назвав заяву прокурора МКС більш ніж обурливою. Він вважає, що цей крок є одностороннім політичним кроком, який надає сміливості терористам в усьому світі і порушує всі основні правила суду відповідно до принципу взаємодоповнюваності та інших правових норм.

Він нагадав, що лідери ХАМАСу є репресивними диктаторами, винними в масових убивствах, масових зґвалтуваннях і масових викраденнях чоловіків, жінок, дітей і немовлят.

«Будь-яка спроба провести паралелі між цими жорстокими терористами і демократично обраним урядом Ізраїлю, який працює над виконанням свого обов'язку із захисту і захисту своїх громадян, повністю дотримуючись принципів міжнародного права, є обурливою і не може бути виключена ніким», – пояснив президент Ізраїлю.

Також він очікує, що всі лідери вільного світу прямо засудять цей МКС і рішуче відкинуть його.

Нагадаємо, головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що Міжнародний кримінальний суд домагається видачі ордерів на арешт лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.