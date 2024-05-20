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Папа Римський зробив нову заяву про війну в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Папа Римський зробив нову заяву про війну в Україні
Папа Римський заявив, що він багато молиться за мир
фото з відкритих джерел

За словами Папи, досягнутий шляхом переговорів мир «завжди кращий, ніж нескінченні війни»

Папа Римський Франциск на тлі війни в Україні та бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС закликав припинити вогонь та зазначив, що «мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна». Про це понтифік сказав в інтерв'ю телеканалу CBS News.

«Зупиніть війну. Ви повинні знайти спосіб домовитися про мир. Прагніть до миру», – сказав Папа Римський. 

За словами Папи, досягнутий шляхом переговорів мир «завжди кращий, ніж нескінченні війни», – вважає понтифік.

Папа Франциск також розповів, що багато молиться за мир і пропонує зупинити війни.

«Будь ласка, зупиніться. Ведіть переговори», – сказав Франциск.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вкотре закликав Україну до переговорів з РФ. Нова заява понтифіка прозвучала не лише щодо війни в Україні, а й щодо Сектора Гази. На його думку, «досягнутий мир кращий, ніж безкінечна війна».

Раніше повідомлялося, що папа Римський Франциск готовий приїхати до Києва з робочим візитом, однак тільки в тому разі, якщо така поїздка буде поєднана з візитом до Москви. 

Папа Римський Франциск також зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він сказав: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. За його словами, Папа використав термін «білий прапор», запропонований його інтерв’юером, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів.

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Теги: війна Папа Римський росія ХАМАС переговори

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