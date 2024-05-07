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Путін у тюремній робі: перфоманс перед судом в Гаазі (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін у тюремній робі: перфоманс перед судом в Гаазі (фото, відео)
Акція  проходить під назвою: PutinJail: Prison, not Kremlin (Путіна під суд: не Кремль, а в’язниця)
фото: Freies Russland NRW/Facebook

У Гаазі з’явилася скульптура Путіна 

Сьогодні, 7 травня, у  день «інавгурації» російського диктатора Володимира Путіна, активісти організації Freies Russland NRW провели мітинг перед будівлею Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Відповідне відео опублікував телеканал «Дождь».

Активісти також встановили цікаву скульптуру російського диктатора. 

Путін у тюремній робі: перфоманс перед судом в Гаазі (фото, відео) фото 1

Акція  проходить під назвою: PutinJail: Prison, not Kremlin (Путіна під суд: не Кремль, а в’язниця)

Активісти привезли до будівлі статую президента РФ, розчавлену тюремними кайданками.

Путін у тюремній робі: перфоманс перед судом в Гаазі (фото, відео) фото 2

Також відомо, що композицію створив скульптор Жак Тіллі спеціально для акції перед Міжнародним Судом.

Путін у тюремній робі: перфоманс перед судом в Гаазі (фото, відео) фото 3

Тіллі спеціалізується на сатиричних фігурах одіозних діячів. Путін – його улюблений антигерой. Фігура являє собою людину, схожу на Путіна, яка лежить на животі, закута в наручники, простягаючи вперед руки, з яких капає кров. Спину йому придавила гиря із написом Путін Jail (в’язниця).

До відома, предстоятель Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) побажав російському диктатору Володимиру Путіну перед його так званою інавгурацією, правити вічно, а також вкотре благословив вбивати українців.

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, у Росії проходить п'ята за останню чверть століття так звана церемонія інавгурації Володимира Путіна. Церемонія відбудеться опівдні у Великому Кремлівському палаці. Так само сьогодні уряд Росії піде у відставку.

Як повідомлялося, на так званій інавгурація російського диктатора Володимира Путіна будуть присутні шість країн Європейського Союзу. У списку також була Бельгія, але згодом країна повідомила, що не буде відправляти представників на урочисті заходи до Кремля.

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Теги: путін Міжнародний кримінальний суд інавгурація

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