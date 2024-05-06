Європі бракує кораблів для захисту суден у Червоному морі – Spiegel

Spiegel: Військово-морська місія ЄС має занадто мало військових кораблів для захисту від атак у Червоному морі

Командувач військово-морської місії ЄС із захисту торгових суден у Червоному морі звернувся до Брюсселя із закликом про допомогу. Оскільки надто мало держав надсилає військові кораблі, стає дедалі важче виконувати свою місію – а саме захист від атак єменських хуситів. Про це пише видання Spiegel.

Оперативний командувач місією ЄС Eunavfor Aspides контр-адмірал Василіос Грипаріс на конфіденційній зустрічі в Брюсселі минулого тижня попередив, що після виведення німецького фрегата Hessen наприкінці квітня у його розпорядженні залишилося три бойові кораблі. Цього не вистачає у Червоному морі для захисту від атак єменських хуситів. А небезпека від атак хуситів гостріша, ніж будь-коли.

За словами Грипаріса, з таким флотом він може супроводжувати максимум чотири торгові судна на день через Баб-ель-Мандебську протоку біля узбережжя Ємену. Однак для виконання своєї місії йому потрібно не менше десяти бойових кораблів, а також необхідна підтримка повітря безпілотником або морським літаком-розвідником.

За даними видання, малоймовірно, що командувач місією найближчим часом отримає додаткові судна: поки що Бельгія та Нідерланди дали зрозуміти, що найближчими місяцями вони зможуть розгорнути військові кораблі для захисту торговельних суден. Крім того, на заміну Hessen вирушить фрегат Hamburg, але він прибуде до Червоного моря не раніше серпня.

Spiegel пише, що у Брюсселі обговорюють питання про продовження мандату місії через її неефективність, оперативний план буде переглянуто у червні. Німеччина ініціювала дискусію про те, чи слід використовувати військові кораблі ЄС для припинення контрабанди зброї для хуситів, деякі члени блоку «можуть уявити» таке розширення місії, але тоді її характер стане «набагато міцнішим», зазначає газета.

Єменські хусити почали атакувати судна в Червоному морі минулої осені як підтримку палестинського руху ХАМАС, який веде війну з Ізраїлем. Через напади багато міжнародних судноплавних компаній змінили маршрути, рейси стали тривалішими. У грудні США разом із союзниками розгорнули операцію «Страж процвітання», у лютому ЄС направив свою місію, проте, як розповіли європейські дипломати Spiegel, колишня кількість рейсів через Червоне море ще не досягнута.

Раніше єменські хусити-повстанці 6 березня вдарили балістичною ракетою по комерційному судну в Аденській затоці, в результаті чого загинули щонайменше двоє членів екіпажу – це перші жертви таких обстрілів з осені минулого року. Про це неназвані американські посадовці повідомили низці ЗМІ, зокрема телеканалу CNN. За словами посадовців, нападу зазнав суховантаж True Confidence під прапором Барбадосу, що належить Ліберії. Після удару, в якому мінімум двоє людей загинули і ще шестеро зазнали поранень, екіпаж судна евакуювали.