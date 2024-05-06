Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європі бракує кораблів для захисту суден у Червоному морі – Spiegel

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Європі бракує кораблів для захисту суден у Червоному морі – Spiegel
Німецький фрегат Hessen до 20 квітня працював у Червоному морі
фото: dpa

Spiegel: Військово-морська місія ЄС має занадто мало військових кораблів для захисту від атак у Червоному морі 

Командувач військово-морської місії ЄС із захисту торгових суден у Червоному морі звернувся до Брюсселя із закликом про допомогу. Оскільки надто мало держав надсилає військові кораблі, стає дедалі важче виконувати свою місію – а саме захист від атак єменських хуситів. Про це пише видання Spiegel.

Оперативний командувач місією ЄС Eunavfor Aspides контр-адмірал Василіос Грипаріс на конфіденційній зустрічі в Брюсселі минулого тижня попередив, що після виведення німецького фрегата Hessen наприкінці квітня у його розпорядженні залишилося три бойові кораблі. Цього не вистачає у Червоному морі для захисту від атак єменських хуситів. А  небезпека від атак хуситів гостріша, ніж будь-коли. 

За словами Грипаріса, з таким флотом він може супроводжувати максимум чотири торгові судна на день через Баб-ель-Мандебську протоку біля узбережжя Ємену. Однак для виконання своєї місії йому потрібно не менше десяти бойових кораблів, а також необхідна підтримка повітря безпілотником або морським літаком-розвідником.

За даними видання, малоймовірно, що командувач місією найближчим часом отримає додаткові судна: поки що Бельгія та Нідерланди дали зрозуміти, що найближчими місяцями вони зможуть розгорнути військові кораблі для захисту торговельних суден. Крім того, на заміну Hessen вирушить фрегат Hamburg, але він прибуде до Червоного моря не раніше серпня.

Spiegel пише, що у Брюсселі обговорюють питання про продовження мандату місії через її неефективність, оперативний план буде переглянуто у червні. Німеччина ініціювала дискусію про те, чи слід використовувати військові кораблі ЄС для припинення контрабанди зброї для хуситів, деякі члени блоку «можуть уявити» таке розширення місії, але тоді її характер стане «набагато міцнішим», зазначає газета.

Єменські хусити почали атакувати судна в Червоному морі минулої осені як підтримку палестинського руху ХАМАС, який веде війну з Ізраїлем. Через напади багато міжнародних судноплавних компаній змінили маршрути, рейси стали тривалішими. У грудні США разом із союзниками розгорнули операцію «Страж процвітання», у лютому ЄС направив свою місію, проте, як розповіли європейські дипломати Spiegel, колишня кількість рейсів через Червоне море ще не досягнута.

Раніше єменські хусити-повстанці 6 березня вдарили балістичною ракетою по комерційному судну в Аденській затоці, в результаті чого загинули щонайменше двоє членів екіпажу – це перші жертви таких обстрілів з осені минулого року. Про це неназвані американські посадовці повідомили низці ЗМІ, зокрема телеканалу CNN. За словами посадовців, нападу зазнав суховантаж True Confidence під прапором Барбадосу, що належить Ліберії. Після удару, в якому мінімум двоє людей загинули і ще шестеро зазнали поранень, екіпаж судна евакуювали.

Читайте також: Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Теги: корабель Ємен небезпека ХАМАС військові Бельгія Нідерланди Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Я читала у поглядах сусідів, що зрадила їх усіх». Історії українок, які зазнали сексуалізованого насильства на війні
«Я читала у поглядах сусідів, що зрадила їх усіх». Історії українок, які зазнали сексуалізованого насильства на війні
19 квiтня, 20:41
Соціальні працівники та психолог звернулися разом із бабусею постраждалого до Ізмаїльської окружної прокуратури
На Одещині люди у військовій формі викрали підлітка
7 квiтня, 14:19
Українські сили знищили 11 російських БТРів під час посиленого взводного штурму біля Тернів 3 квітня
ISW повідомив, що російські війська просунулися під Авдіївкою
8 квiтня, 05:01
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
8 квiтня, 14:07
Білозерська підсумовує, що до ухлянтів в тилу, варто ставитися як «до тимчасової прикрості», адже воювати з часом будуть усі
«Вам буде гірше, ніж теперішнім воїнам». Військова Білозерська звернулася до ухилянтів
10 квiтня, 13:16
Ідея виснаження путінського режиму досі не спрацювала
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив світ про небезпеку мирних переговорів з Путіним
14 квiтня, 20:00
Раніше Рада проголосувала за постанову, яка передбачає 70 тис. грн на місяць грошової винагороди для військових «на нулі»
Кабмін схвалив додаткові виплати військовим, які воюють «на нулі»
12 квiтня, 11:01
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції ЗСУ
Генштаб повідомив, на якому напрямку фронту окупанти не здійснювали наступальних дій
19 квiтня, 07:37
Комплекс розташований під Берліном на території в майже 7 гектарів
Берлін готовий подарувати віллу Геббельса, яку росіяни приписували Зеленському, новим власникам
3 травня, 16:48

Політика

Європі бракує кораблів для захисту суден у Червоному морі – Spiegel
Європі бракує кораблів для захисту суден у Червоному морі – Spiegel
Сі Цзіньпін назвав повномасштабне вторгнення РФ «українською кризою»
Сі Цзіньпін назвав повномасштабне вторгнення РФ «українською кризою»
Байден розглядає можливість відмовитися від президенства на користь Мішель Обами – ЗМІ
Байден розглядає можливість відмовитися від президенства на користь Мішель Обами – ЗМІ
ISW: Україна повинна швидше перехопити ініціативу на полі бою
ISW: Україна повинна швидше перехопити ініціативу на полі бою
Росія оголосила в розшук Данілова, Авакова та ще декількох українських політиків
Росія оголосила в розшук Данілова, Авакова та ще декількох українських політиків
Швейцарія запросила Папу Римського на український саміт миру
Швейцарія запросила Папу Римського на український саміт миру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Полонений бурят пояснив, чому його народ їде воювати в Україну
12K
Франція вже таємно відправила свої війська в Україну – ексспівробітник Пентагону
9319
Селяни через приморозок втратили посіви молодої картоплі та інших овочів
8511
Росіяни вдарили по Одещині «Іскандером»: є поранені
6763
Генерал-лейтенант розповів, як Atacms вплинули на бойові дії
4570
Друг Берлусконі розповів моторошну історію про полювання з Путіним

Новини

Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
Вчора, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua