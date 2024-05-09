Байден пригрозив Ізраїлю обмеженням постачання зброї

Байден запевнив, що поставки зброї будуть припинені, якщо почнеться наземне вторгнення в Рафах

США продовжать надавати Ізраїлю оборонну зброю, зокрема для системи ППО «Залізний купол»

Сполучені Штати зупинять постачання бомб та іншого озброєння Ізраїлю, якщо ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу віддасть наказ про масштабне вторгнення в місто Рафах. Про це заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю CNN.

«Я чітко дав зрозуміти, що якщо вони увійдуть в Рафах, то ми не будемо поставляти ту зброю, яку вони використовували проти міст», – сказав Байден.

За його словами, внаслідок використання Ізраїлем наданих бомб у Секторі Гази загинули мирні жителі, через що США призупинили їх постачання.

«Ми не відходимо від безпеки Ізраїлю. Ми відходимо від здатності Ізраїлю вести війну в цих районах (Рафаху – ред.)», – запевнив американський президент..

Байден заявив, що хоча США продовжать надавати Ізраїлю оборонну зброю, зокрема для його системи протиповітряної оборони «Залізний купол», інші поставки будуть припинені, якщо почнеться велике наземне вторгнення в Рафах.

Як пише CNN, за словами джерела, поінформованого з цього питання, ізраїльські офіційні особи в приватному порядку висловили американським чиновникам «глибоке розчарування» у зв'язку з призупиненням поставок, а також у зв'язку з брифінгами для американських ЗМІ щодо цього рішення.

Нагадаємо, США призупинили постачання зброї Ізраїлю, що викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді. Причин цього рішення вони не знають, Адміністрація президента Джо Байдена поки відмовилася від коментарів.

Як повідомлялося, Ізраїль ропочав завдавати ударів по цілях у Рафаху на півдні сектору Гази через кілька годин після того, як ХАМАС оголосив, що прийняв єгипетсько-катарську пропозицію про припинення вогню.