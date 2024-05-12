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Reuters: Ізраїль наказав палестинцям евакуюватися з центру Рафаха

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Reuters: Ізраїль наказав палестинцям евакуюватися з центру Рафаха
7 травня Ізраїль розпочав наземну операцію в Рафаху
фото: Reuters

Ізраїль планує розширити свій наземний наступ на Рафах

У суботу, 11 травня, Ізраїль закликав палестинців евакуюватися з більшої кількості районів міста Рафах, що на півдні Гази. Про це повідомило Reuters.

Мешканців Рафаха закликали прямувати до так званої розширеної гуманітарної зони в Аль-Мавасі. Як пише Reuters, це свідчить про те, що ізраїльські військові просуваються вперед у своїх планах наземної атаки на Рафах.

Мешканці міста розповіли виданню, що нові накази ізраїльських військових про евакуацію охоплюють райони в центрі Рафаха і не залишають сумнівів у тому, що Ізраїль планує розширити свій наземний наступ саме там.

Армія оборони Ізраїлю також закликала мешканців і переміщених осіб у районі Джабалія на півночі Гази покинути його. Військові заявили, що повертаються туди після того, як помітили, що ХАМАС намагається відновити тут свій контроль.

Нагадаємо, що 7 травня Ізраїль ропочав завдавати ударів по цілях у Рафаху на півдні сектору Гази через кілька годин після того, як ХАМАС оголосив, що прийняв єгипетсько-катарську пропозицію про припинення вогню. 

Перед цим глава ЦРУ Вільям Бернс таємно прибув до Каїру, щоб узяти участь у перемовинах щодо можливого перемир’я між Ізраїлем та ХАМАСом. 

Раніше повідомлялося, що Ізраїль може провести військову операцію в місті Рафах на півдні Сектора Газа, що стане найбільшою трагедією в історії та жоден мирний план не зможе цьому протистояти.

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Теги: Ізраїль Сектор Гази ХАМАС

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