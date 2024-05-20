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Прокурор Міжнародного кримінального суду вимагає видати ордер на арешт Нетаньяху

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Прокурор Міжнародного кримінального суду вимагає видати ордер на арешт Нетаньяху
Як зазначив прокурор, Нетаньягу несе кримінальну відповідальність за воєнні злочини і злочини проти людяності
фото з відкритих джерел

Запит прокурора мають розглянути судді Міжнародного кримінального суду

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) хоче видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів руху ХАМАС Ях'ї Сінвара, Мухаммада Дейфа та Ісмаїла Ханії. Про це йдеться на сайті МКС.

Як зазначено в заяві прокурора, що Нетаньягу і Галант несуть кримінальну відповідальність за воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні в секторі Газа принаймні з 8 жовтня 2023 року.

За словами прокурора, керівники Ізраїлю відповідальні за голод, умисне заподіяння сильних страждань, убивства, атаки проти мирного населення, винищення, переслідування та «інші нелюдські дії».

Зі свого боку, йдеться в заяві прокурора МКС, у слідства є підстави вважати, що троє лідерів ХАМАС несуть кримінальну відповідальність за воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні на території Ізраїлю і в секторі Газа з 7 жовтня 2023 року.

Серед звинувачень, висунутих проти лідерів ХАМАС, – винищення, вбивства, захоплення заручників, сексуалізоване насильство, тортури, жорстоке поводження з полоненими. Усі троє лідерів ХАМАС, заявив прокурор, несуть відповідальність за вбивство сотень ізраїльських громадян унаслідок нападів, скоєних терористами угруповання 7 жовтня 2023 року.

Запит прокурора мають розглянути судді МКС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна має достатньо сил, щоб воювати поодинці у разі можливого припинення американської військової допомоги, про яке попереджав президент США Джо Байден.

Як повідомлялося, Сполучені Штати зупинять постачання бомб та іншого озброєння Ізраїлю, якщо ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу віддасть наказ про масштабне вторгнення в місто Рафах.

До слова, влада Ізраїлю готується до видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі ордерів на арешт прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу та інших високопосадовців через військову операцію в Секторі Гази.

Теги: Ізраїль Міжнародний кримінальний суд ХАМАС арешт

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