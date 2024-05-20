Прокурор Міжнародного кримінального суду вимагає видати ордер на арешт Нетаньяху

Як зазначив прокурор, Нетаньягу несе кримінальну відповідальність за воєнні злочини і злочини проти людяності

Запит прокурора мають розглянути судді Міжнародного кримінального суду

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) хоче видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів руху ХАМАС Ях'ї Сінвара, Мухаммада Дейфа та Ісмаїла Ханії. Про це йдеться на сайті МКС.

Як зазначено в заяві прокурора, що Нетаньягу і Галант несуть кримінальну відповідальність за воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні в секторі Газа принаймні з 8 жовтня 2023 року.

За словами прокурора, керівники Ізраїлю відповідальні за голод, умисне заподіяння сильних страждань, убивства, атаки проти мирного населення, винищення, переслідування та «інші нелюдські дії».

Зі свого боку, йдеться в заяві прокурора МКС, у слідства є підстави вважати, що троє лідерів ХАМАС несуть кримінальну відповідальність за воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні на території Ізраїлю і в секторі Газа з 7 жовтня 2023 року.

Серед звинувачень, висунутих проти лідерів ХАМАС, – винищення, вбивства, захоплення заручників, сексуалізоване насильство, тортури, жорстоке поводження з полоненими. Усі троє лідерів ХАМАС, заявив прокурор, несуть відповідальність за вбивство сотень ізраїльських громадян унаслідок нападів, скоєних терористами угруповання 7 жовтня 2023 року.

Запит прокурора мають розглянути судді МКС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна має достатньо сил, щоб воювати поодинці у разі можливого припинення американської військової допомоги, про яке попереджав президент США Джо Байден.

Як повідомлялося, Сполучені Штати зупинять постачання бомб та іншого озброєння Ізраїлю, якщо ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу віддасть наказ про масштабне вторгнення в місто Рафах.

До слова, влада Ізраїлю готується до видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі ордерів на арешт прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу та інших високопосадовців через військову операцію в Секторі Гази.