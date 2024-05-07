Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль не влаштувала відповідь ХАМАСу на мирні ініціативи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ізраїль не влаштувала відповідь ХАМАСу на мирні ініціативи
Танк ізраїльських сил оборони від'їжджає від Сектора Гази
фото із відкритих джерел

Підготовка до операції у Рафаху з боку Ізраїлю продовжиться

Ізраїль не відмовляється від планів провести операцію в Рафаху, має намір цим чинити тиск на рух ХАМАС. Про це пише The Times of Israel з посиланням на заяву офісу ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

«Ізраїльський військовий кабінет одноголосно проголосував за продовження підготовки операції у Рафасі з метою військового тиску на ХАМАС для прогресу у звільненні заручників та досягненні цілей війни», – цитує видання заяву канцелярії.

Згідно з ним, недавня відповідь ХАМАСу на мирні ініціативи не задовольняє Ізраїль. Проте, уточнили в офісі, Ізраїль направить представників на переговори з метою виробити угоду, яка влаштовує ізраїльську сторону.

Після цього в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що ведуть обмежені дії у східній частині Рафаха проти сил ХАМАС. Військові пообіцяли незабаром надати більш детальну інформацію.

Раніше представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що ВПС Ізраїлю в понеділок завдали ударів по більш ніж 50 об'єктах у Рафаху.

Газета The Jerusalem Post 6 травня повідомила, що Ізраїль приступив до вивчення відповіді, яку дали в ХАМАС на нещодавні пропозиції про перемир'я в секторі Газа. Відповідь ХАМАС отримали і у Вашингтоні.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав завдавати ударів по цілях у Рафаху на півдні сектору Гази через кілька годин після того, як ХАМАС оголосив, що прийняв єгипетсько-катарську пропозицію про припинення вогню. 

Ізраїльські військові заявили, що здійснюють «цілеспрямовані удари» по позиціях ХАМАСу в східній частині Рафаха. Це трапилося кілька годин після того, як Ізраїль попередив десятки тисяч палестинців про необхідність евакуюватися з частини міста перед наступом.

Водночас прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що хоча пропозиція, яку прийняв ХАМАС, «далека від основних вимог Ізраїлю», але Тель-Авів відрядить перемовників для продовження переговорів про угоду.

Президент США Байден у розмові з Нетаньягу вкотре підтвердив занепокоєння з приводу вторгнення в Рафах. У Держдепі зазначили, що американські посадовці вивчають відповідь ХАМАСу, зокрема, чи погодився він на варіант угоди, яку підписав Ізраїль і міжнародні перемовники, чи на щось інше. Деталі домовленостей не розголошуються.

За даними єгипетських посадовців, ідеться про припинення вогню в кілька етапів, починаючи з обмеженого звільнення заручників і часткового виведення ізраїльських військ з території Гази. Вони стверджують, обидві сторони також вестимуть переговори про «постійне затишшя», яке приведе до повного звільнення заручників і масштабнішого виведення військових Ізраїлю.

Читайте також: Ізраїль планує військову операцію на півдні Сектора Гази
Теги: міністр Ізраїль військові ХАМАС звільнення переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Словаччина загрожує зупинити перехід сільськогосподарської продукції з України до інших країн ЄС
Словаччина пригрозила забороною на ввезення 14 українських продуктів
11 квiтня, 18:01
США вважають, що збиття російських ракет може призвести до ескалації з Росією
Чому країни Заходу не збивають ракети над Україною: пояснення військового експерта
17 квiтня, 13:09
Щоб перевезти особовий склад та техніку підрозділу, необхідно багато часу і зусиль
Ротація підрозділів в Україні: стало відомо, як відбувається процес
13 квiтня, 15:17
Напередодні звільнення низка медійників звинуватили Наталю Гуменюк у забороні висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні відповідальності військовослужбовиці
Наталію Гуменюк звільнено з посади речника Сил оборони Півдня
19 квiтня, 07:16
Глава російського МЗС заявив, що країна-агресор не довіряє Україні і Кремль переконаний у необхідності продовжити кровопролитну війну
Кремль погрожує вбивати українців, навіть якщо настане перемир'я
19 квiтня, 14:31
Участь у навчаннях візьмуть також союзники Литви – військові зі США.
У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації
21 квiтня, 20:25
Міністерство оборони проінформувало щодо всіх деталей закону про мобілізацію
Закон про мобілізацію. Міноборони повідомило основні зміни (інфографіка)
24 квiтня, 13:17
Трамп побачив, що ця опозиція щодо допомоги Україні насправді не популярна в Сполучених Штатах
Чи залишиться Україна без допомоги у разі перемоги Трампа: МЗС Польщі дало неочікувану відповідь
28 квiтня, 17:31
Аналітики підсумовують, що російські наступальні операції на Харків та Суми, будуть відволікати і перекидати Сили оборони з інших, більш важливих ділянок фронту
Росія формує війська для наступу на Харків: в ISW оцінили ймовірність захоплення міста
Вчора, 07:00

Політика

Хто буде на інавгурації Путіна: повний список країн ЄС
Хто буде на інавгурації Путіна: повний список країн ЄС
Візит Сі Цзіньпіна до Європи: Financial Times розкрила, що задумав лідер Китаю
Візит Сі Цзіньпіна до Європи: Financial Times розкрила, що задумав лідер Китаю
Уряд Росії піде у відставку після інавгурації Путіна
Уряд Росії піде у відставку після інавгурації Путіна
Ізраїль не влаштувала відповідь ХАМАСу на мирні ініціативи
Ізраїль не влаштувала відповідь ХАМАСу на мирні ініціативи
Ядерні навчання: Білий дім дав пораду Росії
Ядерні навчання: Білий дім дав пораду Росії
Аналітики пояснили, навіщо Кремль використовує ядерні погрози
Аналітики пояснили, навіщо Кремль використовує ядерні погрози

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
339K
Парад Путіна. Хто з президентів приїде в Росію 9 травня
32K
Залужний привітав українських воїнів із Днем піхоти (відео)
19K
Макрон зробив несподівану заяву про війну з Росією
9192
Австрія вирішила запровадити нове правило для біженців
6967
Нідерланди повідомили, коли планують відправити F-16 Україні
6601
Cкільки чеченців воює на боці росіян проти України: британська розвідка озвучила цифри

Новини

Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua