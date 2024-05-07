Ізраїль не влаштувала відповідь ХАМАСу на мирні ініціативи

Підготовка до операції у Рафаху з боку Ізраїлю продовжиться

Ізраїль не відмовляється від планів провести операцію в Рафаху, має намір цим чинити тиск на рух ХАМАС. Про це пише The Times of Israel з посиланням на заяву офісу ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

«Ізраїльський військовий кабінет одноголосно проголосував за продовження підготовки операції у Рафасі з метою військового тиску на ХАМАС для прогресу у звільненні заручників та досягненні цілей війни», – цитує видання заяву канцелярії.

Згідно з ним, недавня відповідь ХАМАСу на мирні ініціативи не задовольняє Ізраїль. Проте, уточнили в офісі, Ізраїль направить представників на переговори з метою виробити угоду, яка влаштовує ізраїльську сторону.

Після цього в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що ведуть обмежені дії у східній частині Рафаха проти сил ХАМАС. Військові пообіцяли незабаром надати більш детальну інформацію.

Раніше представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що ВПС Ізраїлю в понеділок завдали ударів по більш ніж 50 об'єктах у Рафаху.

Газета The Jerusalem Post 6 травня повідомила, що Ізраїль приступив до вивчення відповіді, яку дали в ХАМАС на нещодавні пропозиції про перемир'я в секторі Газа. Відповідь ХАМАС отримали і у Вашингтоні.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав завдавати ударів по цілях у Рафаху на півдні сектору Гази через кілька годин після того, як ХАМАС оголосив, що прийняв єгипетсько-катарську пропозицію про припинення вогню.

Ізраїльські військові заявили, що здійснюють «цілеспрямовані удари» по позиціях ХАМАСу в східній частині Рафаха. Це трапилося кілька годин після того, як Ізраїль попередив десятки тисяч палестинців про необхідність евакуюватися з частини міста перед наступом.

Водночас прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що хоча пропозиція, яку прийняв ХАМАС, «далека від основних вимог Ізраїлю», але Тель-Авів відрядить перемовників для продовження переговорів про угоду.

Президент США Байден у розмові з Нетаньягу вкотре підтвердив занепокоєння з приводу вторгнення в Рафах. У Держдепі зазначили, що американські посадовці вивчають відповідь ХАМАСу, зокрема, чи погодився він на варіант угоди, яку підписав Ізраїль і міжнародні перемовники, чи на щось інше. Деталі домовленостей не розголошуються.

За даними єгипетських посадовців, ідеться про припинення вогню в кілька етапів, починаючи з обмеженого звільнення заручників і часткового виведення ізраїльських військ з території Гази. Вони стверджують, обидві сторони також вестимуть переговори про «постійне затишшя», яке приведе до повного звільнення заручників і масштабнішого виведення військових Ізраїлю.