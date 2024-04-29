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У Єгипті відбудуться нові перемовини між Ізраїлем та ХАМАСом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Єгипті відбудуться нові перемовини між Ізраїлем та ХАМАСом
Угруповання ХАМАС висуває нові вимоги Ізраїлю
фото із відкритих джерел

Times of Israel: ізраїльська делегація у Єгипті буде уповноважена давати відповіді на запити, висунуті ХАМАС

Єгипет запросив ізраїльську делегацію відвідати Каїр 29 квітня стосовно укладення угоди про перемир'я в Газі і повернення заручників, які утримуються ХАМАС. Про це пише газета Times of Israel з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що, як очікується, у Каїрі перебуватиме також делегація ХАМАС. «Планується, що запрошена ізраїльська делегація буде уповноважена давати відповіді на запити, висунуті ХАМАС, але не буде уповноважена приймати рішення чи викладати офіційну позицію», – цитує видання заяву свого джерела.

Як повідомив раніше портал Axios, нова пропозиція Ізраїлю про можливу угоду з ХАМАС щодо заручників включає готовність обговорити відновлення стійкого спокою в секторі Газі після звільнення заручників.

За словами ізраїльських офіційних осіб, нова пропозиція була сформульована спільно делегацією єгипетської розвідки, яка відвідала Ізраїль у п'ятницю, та ізраїльською групою з переговорів з урахуванням позицій, викладених ХАМАС. Воно включає готовність Ізраїлю піти на подальші значні поступки.

У новій пропозиції передбачена відповідь на багато вимог ХАМАС, такі як готовність до повного повернення переміщених палестинців у свої будинки на півночі Гази, виведення армії оборони Ізраїлю з коридору, який розділяє анклав тощо.  

До слова, деякі представники ХАМАС показують, що угруповання може відмовитися воювати проти Ізраїлю. Для цього потрібно створити незалежну палестинську державу в межах територій, контроль над якими Ізраїль отримав у 1967 році. Про це пише CNN.

Зокрема, подібні сигнали можуть свідчити про пом'якшення позиції ХАМАС, поки Ізраїль продовжує завдавати ударів по Секторі Гази. Член політичного бюро ХАМАС Басем Наїм заявив, що угруповання погодиться припинити війну, якщо буде створена незалежна палестинська держава.

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Теги: переговори звільнення ХАМАС держава санкції Ізраїль

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