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Молдова відкинула вимогу Росії надати Придністров'ю та Гагаузії більше самостійності

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Молдова відкинула вимогу Росії надати Придністров'ю та Гагаузії більше самостійності
Молдова відкинула вимогу Росії змінити устрій країни
фото: IPN.md

Москва запропонувала змінити державний устрій країни, а в разі її вступу до ЄС передбачити для двох регіонів можливість проголосувати за незалежність

Голова парламенту Молдови та лідер керівної партії «Дія і солідарність» (PAS) Ігор Гросу відкинув вимоги Росії щодо зміни державного устрою країни. Йдеться про пропозиції Москви перетворити Молдову на федерацію за участю Придністров'я та Гагаузії, які, за повідомленнями ЗМІ, російська сторона представила в межах переговорів про європейську безпеку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на молдовське видання NewsMaker.

За словами Гросу, питання майбутнього Молдови та її зовнішньополітичного курсу вже вирішили громадяни країни під час загальнонаціонального референдуму. Його результати стали підставою для закріплення європейської інтеграції в Конституції.

«Ми провели референдум, на якому люди проголосували, і ми записали в Конституції: вектор Республіки Молдова - це європейська інтеграція. Крапка. Усі інші ідеї, витягнуті Російською Федерацією з нафталіну, для нас не мають значення», – заявив голова молдовського парламенту.

Повідомлення про російські вимоги з'явилися 12 листопада. Російське видання «Эхо» з посиланням на джерела серед учасників переговорів написало, що Москва включила питання федералізації Молдови до переліку своїх умов формування системи безпеки в Європі.

Згідно з оприлюдненою інформацією, російська сторона запропонувала створити федеративну республіку, до складу якої увійшли б Молдова, Придністров'я та Гагаузія. Така модель передбачає зміну державного устрою країни та розподіл повноважень між центральною владою і складовими федерації.

Наступного дня, 13 листопада, німецьке видання Bild також повідомило про відповідні вимоги Росії. За його даними, Москва запропонувала надати Придністров'ю та Гагаузії право проводити референдуми про незалежність у разі вступу Молдови до Європейського Союзу.

Як зазначило видання, ці умови нібито представили європейським учасникам під час переговорів в Абу-Дабі.

Водночас офіційного підтвердження того, що відповідні пропозиції стали предметом узгоджених домовленостей, у наведених повідомленнях немає.

Уряд Молдови також відреагував на інформацію про російські вимоги. Представники влади заявили, що наближення країни до Європейського Союзу супроводжується появою дедалі більшої кількості залякувань із боку Москви.

У Кишиневі наголосили, що подібні ініціативи не впливають на визначений громадянами курс держави на європейську інтеграцію.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Молдова ввела в експлуатацію стратегічну лінію електропередач Вулканешти – Кишинів, яка забезпечує додатковий маршрут постачання електроенергії з Румунії та європейського енергетичного ринку.

Про запуск відповідної інфраструктури 8 листопада повідомила президентка Молдови Майя Санду. Вона наголосила, що країна продовжує зменшувати залежність від російських енергоресурсів.

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Теги: Молдова росія Придністров'я

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