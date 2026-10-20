Атака на енергетику у Львові, Зеленський і Трамп обмінялись критикою: головне за ніч 20 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 20 жовтня 2026 року

Ніч на 20 жовтня запам'яталася ударами по заходу України: впродовж ночі ворожі дрони атакували Львівську, Волинську та Рівненську області, двічі вдаривши по одному об'єкту на Львівщині. Зеленський розкритикував США через затримки з постачанням ракет, за які вже заплачено. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 20 жовтня.

Атака на енергетику: дрони двічі вдарили по об'єкту на Львівщині

Впродовж ночі ворожі безпілотники атакували захід України – під прицілом опинилися Львівська, Волинська та Рівненська області. По одному з енергетичних об'єктів на Львівщині дрони вдарили двічі.

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Російський дрон влучив у будинок у Сумах

Безпілотник влучив у багатоквартирний будинок у Сумах. Деталі наслідків уточнюються.

фото ілюстративне

Зеленський розкритикував США, Трамп знову – Зеленського

Президент України розкритикував американську сторону через затримки з постачанням ракет – пакет уже оплачений країнами-партнерами, але чекає на підпис міністра оборони Гегсета. У відповідь Трамп знову розкритикував Зеленського, заявивши, що «Росія особливо нічого не робить в Україні». Окремо віцепрезидент США закликав Київ припинити удари по енергетичній інфраструктурі Росії.

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