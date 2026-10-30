Вашингтон визначив трьох представників Європи на мирних переговорах – FT

Три країни нібито були погоджені спецпредставниками Трампа з Україною ще у вересні

США розглядають Німеччину, Францію та Велику Британію як найбільш імовірних учасників переговорів від імені континенту

Сполучені Штати розглядають Німеччину, Францію та Велику Британію як основних представників Європи на можливих переговорах щодо завершення війни в Україні. Йдеться про так званий формат E3. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох європейських дипломатів, передає «Главком».

За даними видання, американська сторона вважає саме ці три країни найбільш імовірними представниками європейських інтересів у переговорному процесі. Водночас остаточне рішення щодо участі європейців у перемовинах поки не ухвалене.

Один із дипломатів розповів журналістам, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер уже погодили участь формату E3 з українською владою під час свого візиту до Києва у вересні.

Однак сама перспектива представництва Європи трьома державами викликає занепокоєння в інших країнах континенту. Як зазначають співрозмовники видання, Німеччина, Франція та Велика Британія є одними з найвпливовіших європейських держав, проте їхнє представництво від імені всього континенту може відштовхнути менші країни.

Крім того, один із дипломатів наголосив, що перед визначенням конкретних представників необхідно спершу забезпечити самій Європі місце за столом переговорів.

Варто нагадати, що Європейський Союз не братиме участі у тристоронніх переговорах щодо врегулювання війни в Україні. Такий формат не передбачає залучення представників ЄС, заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.