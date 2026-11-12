Російська делегація пояснила вторгнення в Україну листом Путіна до Байдена – Axios

Американський лідер нібито не відповів на лист російського диктатора

Російські переговорники під час зустрічі в Абу-Дабі заявили американській стороні, що Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну через те, що тодішній президент США Джо Байден не відповів на його лист 2021 року. Про це повідомляє Axios із посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів, пише «Главком».

За даними видання, у листі російський лідер виклав претензії Москви щодо безпеки. Зокрема, Росія вимагала від США та НАТО гарантій нерозширення Альянсу на схід і обмеження військової співпраці Заходу з Україною.

Як розповіли джерела Axios, спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф відповіли російській делегації, що від 2021 року світ суттєво змінився. Вони запропонували Москві підготувати новий документ із переліком її безпекових вимог, а також конкретних кроків, на які Росія готова піти для зниження напруженості.

Мова йшла, зокрема, про так звані симетричні заходи, які могли б переконати європейські країни, що Москва не планує нападати на них у майбутньому.

Кушнер і Віткофф також наголосили, що для предметного обговорення європейської безпеки Росія має погодитися на участь представників Європи в наступних мирних переговорах. За словами одного зі співрозмовників видання, американська сторона дала зрозуміти: Москва повинна не лише озвучувати власні побоювання, а й пропонувати кроки для деескалації.

Водночас Росія не поспішає погоджуватися на участь європейців у переговорах щодо України. Після зустрічей в Абу-Дабі очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що не розуміє, про що можна домовлятися з європейськими лідерами.

Можливість створення нової архітектури безпеки в Європі стала однією з ключових тем переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада. Вашингтон розглядає ширшу угоду між Росією та європейськими країнами як частину зусиль для завершення війни в Україні. Водночас американські представники наполягають, що до подальших обговорень мають долучитися європейські партнери.