Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ЄС скоротив квоти для української сталі, зате за вісім місяців імпортував 1,6 млн т металопродукції з РФ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
ЄС скоротив квоти для української сталі, зате за вісім місяців імпортував 1,6 млн т металопродукції з РФ
Повної заборони на російські сталеві напівфабрикати ЄС досі не запровадив
фото: depositphotos.com

Євросоюз за вісім місяців закупив у Росії металопродукції на €682 млн – GMK Center

Євросоюз у січні–серпні 2026 року імпортував з Росії 1,6 млн тонн продукції гірничо-металургійного комплексу на €682 млн. Це відбувається на тлі того, що квоти для української сталі були скорочені приблизно до 1 млн тонн. 

За розрахунками GMK Center на основі даних Eurostat, майже 98% російських поставок припало на сталеві напівфабрикати: за вісім місяців ЄС закупив 1,56 млн тонн такої продукції на €670 млн.

Таким чином, лише за січень–серпень обсяг російської металопродукції, ввезеної до ЄС, уже на 60% перевищив орієнтовний обсяг квоти, залишеної для української сталі.

Найбільшим покупцем російських сталевих напівфабрикатів стала Бельгія – 767,7 тис. тонн. Італія імпортувала ще 191,8 тис. тонн.

Повної заборони на російські сталеві напівфабрикати ЄС досі не запровадив. Для слябів діє перехідний механізм: з жовтня 2026 року квоту скоротили до 2,6 млн тонн на рік, а з жовтня 2027-го вона має зменшитися до 2 млн тонн.

За підсумками 2025 року Євросоюз імпортував з РФ 5,08 млн тонн продукції GMK. Росія отримала від цих поставок €2,08 млрд.

Як відомо, Україна щороку втрачатитиме від 1,3 до 1,6 млн тонн експорту сталі та до $1,1 млрд валютної виручки через нову систему тарифних квот (TRQ), запроваджену Європейським Союзом.

Читайте також:

Теги: росія експорт Європа імпорт металургія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РЛС призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей
Сили оборони уразили російську РЛС вартістю від $60 млн
21 вересня, 12:43
Зеленський обговорив із Трампом залучення Китаю до переговорів з РФ
США та Україна хочуть завершити війну до зими: головні заяви Зеленського після зустрічі з Трампом
23 вересня, 00:45
Польське Міністерство внутрішніх справ та адміністрації паралельно проводить практичні тренування для населення
Польща готує населення до повітряних атак: уряд випустить інструкції
24 вересня, 21:15
Правила змінили вже після запуску програми
Іноземців, які приїхали до РФ за «традиційними цінностями», відправляють у військо
4 жовтня, 02:54
Значну частину військових видатків засекретили
Путін готує Росію до затяжної війни: витрати зростуть на 40% – Bloomberg
8 жовтня, 04:25
Кремль має традицію приховувати погані новини
Від Чорнобиля до чуми в Сибіру: Росія десятиліттями приховує масштабні катастрофи – Politico
11 жовтня, 01:34
Через блокування портів Україна втратила значну частину можливостей для експорту металопродукції та інших товарів
Блокада портів і зупинка металургії тиснуть на курс валют: долар може зрости – Forbes
9 жовтня, 13:11
Михайла Дегтярьова обурило рішення Нідерландів
Керівник російського спорту влаштував істерику через недопуск до Чемпіонату світу прихильниць Путіна
13 жовтня, 17:17
Дрони атакували датацентр «Яндекса» в Калузі
«Яндекс» знову під ударом. Дрони атакували один із найбільших датацентрів РФ
9 жовтня, 10:52

Економіка

Ексміністра Данилишина призначено у наглядову раду держзембанку
Ексміністра Данилишина призначено у наглядову раду держзембанку
ЄС скоротив квоти для української сталі, зате за вісім місяців імпортував 1,6 млн т металопродукції з РФ
ЄС скоротив квоти для української сталі, зате за вісім місяців імпортував 1,6 млн т металопродукції з РФ
Україна втрачає металургію після ударів РФ: галузі потрібні відкриті порти, європейський ринок і фонд відновлення – DW
Україна втрачає металургію після ударів РФ: галузі потрібні відкриті порти, європейський ринок і фонд відновлення – DW
Голова Фонду держмайна оцінив, як посилення обстрілів вплинуло на настрої потенційних покупців ОПЗ
Голова Фонду держмайна оцінив, як посилення обстрілів вплинуло на настрої потенційних покупців ОПЗ
Голова Фонду держмайна пояснив причинy провалу приватизації ОПЗ
Голова Фонду держмайна пояснив причинy провалу приватизації ОПЗ
Голова Фонду держмайна припустив, як адміністрація Трампа може вплинути на приватизацію в Україні
Голова Фонду держмайна припустив, як адміністрація Трампа може вплинути на приватизацію в Україні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
81K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua