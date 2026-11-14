Медведєв назвав Каю Каллас «дурною» через переговори щодо України

Російський політик відреагував на заяву очільниці європейської дипломатії про її можливу участь у мирному процесі

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв образливо висловився на адресу високої представниці Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас. Він заявив, що її не хочуть бачити серед учасників переговорів щодо завершення війни в Україні через особисті якості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ, які цитують допис Медведєва в російській соцмережі Max.

Медведєв відреагував на заяву Каї Каллас про її готовність представляти Європу на переговорах щодо завершення російської війни проти України. У своєму дописі він згадав слова дипломатки про те, що Москва не хоче бачити її за переговорним столом.

Російський політик заперечив, що причиною такого ставлення нібито є жорстка переговорна позиція Каллас. Натомість він вдався до особистих образ.

«Каю взагалі ніхто не хоче бачити, але не тому, що вона "жорстка переговорниця", а тому, що вона просто дурна», – написав Медведєв.

Також заступник голови Ради безпеки РФ заявив, що Європейський союз поки нікого не запрошував на переговори. У публікації він окремо згадав радянського міністра закордонних справ Андрія Громика, якого цитувала Каллас.

Що заявила Кая Каллас про переговори

12 листопада під час саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні Кая Каллас заявила, що може представляти Європейський союз на переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Вона послалася на розподіл повноважень між керівниками європейських інституцій.

За словами дипломатки, Європу в питаннях безпеки можуть представляти вона та президент Європейської ради Антоніу Кошта. Водночас Каллас зауважила, що лідери країн ЄС можуть переглянути попередні домовленості й обрати інший формат представництва.

«Чому нас має хвилювати те, що говорять росіяни про наших представників? Ми ж не вказуємо їм, хто має представляти їх. Кожен повинен сам обирати своїх представників», – наголосила Каллас.

Дипломатка також пояснила, що не вважає заперечення Москви підставою для відмови від участі в переговорному процесі.

13 листопада, напередодні неформальної зустрічі лідерів ЄС у Дубліні, Каллас знову наголосила, що Європа повинна не просто бути присутньою за столом переговорів, а й впливати на їхні результати.

Вона також закликала дотримуватися послідовності у мирному процесі: спочатку припинення вогню, потім мирна угода і лише після цього – обговорення ширшої архітектури європейської безпеки.

«Якщо ми почнемо обговорювати те, чого Росія вимагає щодо архітектури безпеки, то потрапимо в пастку, яку Москва нам готує», – застерегла очільниця європейської дипломатії.

Що відомо про участь Європи в переговорах

Питання представництва Європи загострилося після переговорів американських і російських представників у Москві. Спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф повідомили українському президенту Володимиру Зеленському, що європейці долучаться до наступного раунду переговорів.

Однак Кремль не підтвердив остаточного рішення. 13 листопада речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва спочатку хоче переконатися в готовності європейських країн зробити внесок у мирний процес. Конкретних домовленостей про їхню участь поки немає, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Європейський союз повернувся до ідеї прямих переговорів із Володимиром Путіним. Серед можливих представників Європи на таких зустрічах розглядали Каю Каллас, президента Європейської ради Антоніу Кошту та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.