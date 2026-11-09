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Санду заявила про енергетичну незалежність Молдови від Росії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Санду заявила про енергетичну незалежність Молдови від Росії
колаж: glavcom.ua

Майя Санду: десятиліттями Москва використовувала енергію для шантажу 

Молдова ввела в експлуатацію стратегічну лінію електропередач Вулканешти – Кишинів, яка відкриває додатковий маршрут для постачання електроенергії з Румунії та європейського ринку. Президентка країни Майя Санду заявила, що республіка більше не закуповує російський газ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву Міністерства енергетики Молдови та допис Санду в соцмережі X.

Про запуск нової енергетичної інфраструктури Санду повідомила 8 листопада. За її словами, десятиліттями Москва використовувала залежність Молдови від енергоресурсів як інструмент політичного тиску. Тепер країна отримала ще один маршрут для забезпечення електроенергією, а також розширює можливості закупівель на європейському ринку.

«Сьогодні ми запустили лінію електропередач Вулканешти – Кишинів, яка з'єднає Молдову з Румунією та європейською енергосистемою. Десятиліттями Москва використовувала енергетику для шантажу. Більше ні: Молдова не купує жодного кубометра російського газу, а попереду – ще дві лінії електропередач до Румунії. Дякую всім, хто зробив це можливим», – написала президентка.

Санду заявила про енергетичну незалежність Молдови від Росії фото 1
скрин: sandumaiamd / X

Нова повітряна лінія електропередач напругою 400 кВ з'єднує підстанції Вулканешти на півдні країни та Кишинів. Її протяжність становить близько 157 км. Проєкт передбачає також модернізацію двох електричних підстанцій.

Санду заявила про енергетичну незалежність Молдови від Росії фото 2
фото: Міністерства енергетики Молдови

За інформацією Міністерства енергетики Молдови, нова інфраструктура дає змогу диверсифікувати маршрути постачання електроенергії та зміцнити зв'язок із європейською енергосистемою. Лінія дозволить передавати потужність до 630 МВА та може покривати понад половину потреб країни в електроенергії у години пікового споживання. Важливо, що маршрут оминає енергетичний вузол у Кучургані, розташований на території невизнаного Придністров'я.

На церемонії запуску були присутні Майя Санду та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Європейська представниця назвала відкриття важливим кроком до зміцнення енергетичної безпеки Молдови та її інтеграції до європейського енергетичного ринку.

Санду заявила про енергетичну незалежність Молдови від Росії фото 3
фото: Міністерства енергетики Молдови

Що ще планує Молдова

Відкриття лінії Вулканешти – Кишинів є частиною ширшої програми енергетичної інтеграції з Румунією. Серед наступних проєктів – будівництво двох міждержавних ліній:

  • Бельці – Сучава, яка має посилити електричне сполучення північної частини Молдови з Румунією;
  • Страшени – Гутінаш, що створить ще один маршрут для обміну електроенергією між країнами.

За інформацією молдовської влади, реалізація цих проєктів має зменшити залежність від обмеженої кількості маршрутів постачання та підвищити стійкість національної енергосистеми.

Нагадаємо, енергетична залежність Молдови від Росії загострилася наприкінці 2024 року, коли російський «Газпром» оголосив про припинення постачання газу до Придністров'я з 1 січня 2025 року. Москва пояснила своє рішення нібито невиконанням платіжних зобов'язань молдовською стороною.

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Теги: Газпром Молдова будівництво незалежність інфраструктура Москва

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