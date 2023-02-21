МЗС Німеччини рекомендує своїм громадянам не їздити до РФ

Міністерство закордонних справ ФРН випустило попередження щодо відвідин кількох російських областей

Міністерство закордонних справ Німеччини випустило попередження про відвідини Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей, а також Краснодарського краю – російських регіонів, що межують із Україною. Про це повідомляє DW.

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Відомство країни закликало своїх громадян бути особливо пильними, а також уникати великого скупчення людей, пояснюючи це тим, що з 20 по 26 лютого уряд Росії планує низку заходів. Загалом Берлін не рекомендує здійснювати поїздки до РФ, зазначається на сайті МЗС Німеччини.

Нагадаємо, що за даними The New York Times, кремлівський диктатор Володимир Путін незабаром може оголосити про нову багатотисячну мобілізацію в Росії.

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До слова, британська розвідка озвучила версію, про що говоритиме Путін у своєму посланні.

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, великі нові російські мобілізаційні ініціативи чи будь-яку іншу важливу політику у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого – що оголосить Путін у посланні 21 лютого: прогноз ISW.

Крім того, Путін готує концерт до річниці кривавої війни в Україні. На стадіоні «Лужники» можуть організувати майданчики на військово-патріотичну тематику.

Зауважимо, що кремлівський диктатор знову стверджує, ніби «Росія намагається лише припинити війну»: Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео).