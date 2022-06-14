На наших руках кров: Шварценеггер жорстко розкритикував Європу (відео)

Шварценеггер закликав ЄС відмовитися від російського палива

74-річний американський культурист, актор та політик Арнольд Шварценеггер розкритикував європейські країни за те, що вони продовжують купувати нафту в Росії. Про це він заявив під час свого виступу на кліматичній конференції Austrian World Summit у Відні.

Шварценеггер процитував дослідження, яке показує, що Європа досі платить Росії десятки мільярдів доларів за енергоносії.

«Ми всі налякані зображеннями, які щовечора бачимо в новинах. Але давайте тут будемо чесними з собою. 1300 ракет, які Росія запустила в українські міста протягом перших двох місяців війни, коштували 7,7 мільярда євро. Зараз це багато. Але в той же час Європа заплатила росії 44 мільярди євро за пальне. Звичайно, росіяни засмучені тим, що вони втрачають своїх солдатів, і таку кількість техніки, танків, літаків і всього цього. Але вони кажуть: «Гей, принаймні, ми не повинні платити за цю війну. Європейці нам посилають гроші. Вони платять за війну», – заявив актор.

Актор і ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеґґер розкритикував європейські країни за те, що вони купують нафту і газ у Росії, та закликав ЄС не фінансувати таким чином війну РФ проти України. pic.twitter.com/7SoseAVvcR — DW українською (@dw_ukrainian) June 14, 2022

Шварценеггер заявив, що Європа винна у фінансуванні війни РФ проти України.

«Як не подивись, у нас на руках кров, бо ми фінансуємо війну. Ми повинні перестати брехати собі. Зараз ми маємо всі необхідні технології, щоб залишити викопне паливо в минулому», – сказав він.

Нагадаємо, голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер записав звернення до росіян щодо війни в Україні.

«Я люблю російських людей, тому маю сказати вам правду», – підписав свою посаду в соцмережі Шварценеггер.

За словами Шварценеггера, російська влада не говорить росіянам про наслідки цієї війни для Росії.