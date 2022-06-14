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    Новини

    В Одесі військові роздають повістки відпочивальникам на пляжі (фото)

    Військові вручили чоловікам призовного віку повістки із запрошенням з&rsquo;явитися у військкомат - В Одесі військові роздають повістки відпочивальникам на пляжі (фото)
    Військові вручили чоловікам призовного віку повістки із запрошенням з’явитися у військкомат
    фото: Суспільне Одеса

    Поліція з військовими проводять рейти пляжами Одеси

    14 червня на пляжі 12 станції Великого Фонтану в Одесі військові видавали повістки до військкомату відпочивальникам призовного віку. Про це повідомляє «Суспільне».

    Перевірку розпочали патрульні поліцейські. Вони проводили роз’яснювальні бесіди із відпочивальниками, які попри заборону засмагають на пляжах та купаються в морі.

    Як розповів старший лейтенант поліції Олександр Терентьєв, подібні рейди правоохоронці проводять щодня, останнім часом кількість порушників зменшилася. «Найбільш дивує, коли жінки з маленькими дітьми не реагують на зауваження. Не дивлячись на те, що були вже неодноразово випадки, що люди підривалися на мінах», – сказав він.

    Речниця Патрульної поліції Одеської області Алла Марченко повідомила, що люди постійно зривають заборонні стрічки на пляжах та проходять на заборонену територію.

    Пізніше до рейду поліцейських долучилися військові. Чоловікам призовного віку вони вручили повістки із запрошенням з’явитися у військкомат.

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    В Одесі військові роздають повістки відпочивальникам на пляжі (фото)
    В Одесі військові роздають повістки відпочивальникам на пляжі (фото)
    В Одесі військові роздають повістки відпочивальникам на пляжі (фото)
    В Одесі військові роздають повістки відпочивальникам на пляжі (фото)
    В Одесі військові роздають повістки відпочивальникам на пляжі (фото)
    В Одесі військові роздають повістки відпочивальникам на пляжі (фото)
    В Одесі військові роздають повістки відпочивальникам на пляжі (фото)
    фото: Суспільне Одеса

    Як відомо, пляжі та узбережжя Одеського регіону заміновані. Відвідувати одеські пляжі категорично заборонено.

    Нещодавно на пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни в морські воді загинув відпочивальник.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    В Одесі військові роздають повістки відпочивальникам на пляжі (фото)