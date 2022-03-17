«Ви почали цю війну»: Арнольд Шварценеггер звернувся до Путіна та росіян (відео)
Голівудський актор спробував донести до росіян правду
Голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер записав звернення до росіян щодо війни в Україні.
«Я люблю російських людей, тому маю сказати вам правду», – підписав свою посаду в соцмережі Шварценеггер.
За словами Шварценеггера, російська влада не говорить росіянам про наслідки цієї війни для Росії. «Я з важким серцем говорю вам, що тисячі російських солдатів убиті. Вони опинилися між українцями, які борються за свою батьківщину, і російським керівництвом, яке воює заради завоювання, – сказав актор, – Я знаю, що російський народ не в курсі того, що зараз відбувається. Я закликаю російський народ та російських солдатів в Україні зрозуміти, що все це – пропаганда та дезінформація».
Шварценеггер звернувся до Путіна: «Ви розпочали цю війну. Ви ведете цю війну. Ви можете зупинити цю війну».
Нагадаємо, засновник Tesla і SpaceX, найбагатша людина світу Ілон Маск заявив, що готовий побити президента Росії Володимира Путіна однією лівою. Про це Маск написав у своїх соцмережах.
Зазначимо, раніше Кадиров вступився за свого господаря після того, як Маск кинув Путіну глузливий виклик на поєдинок.