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    «Ви почали цю війну»: Арнольд Шварценеггер звернувся до Путіна та росіян (відео)

    Пан Шварценеггер, на жаль, не розуміє, що росіяни все прекрасно розуміють - «Ви почали цю війну»: Арнольд Шварценеггер звернувся до Путіна та росіян (відео)
    Пан Шварценеггер, на жаль, не розуміє, що росіяни все прекрасно розуміють
    скріншот з відео

    Голівудський актор спробував донести до росіян правду

    Голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер записав звернення до росіян щодо війни в Україні.

    «Я люблю російських людей, тому маю сказати вам правду», – підписав свою посаду в соцмережі Шварценеггер.

    За словами Шварценеггера, російська влада не говорить росіянам про наслідки цієї війни для Росії. «Я з важким серцем говорю вам, що тисячі російських солдатів убиті. Вони опинилися між українцями, які борються за свою батьківщину, і російським керівництвом, яке воює заради завоювання, – сказав актор, – Я знаю, що російський народ не в курсі того, що зараз відбувається. Я закликаю російський народ та російських солдатів в Україні зрозуміти, що все це – пропаганда та дезінформація».

    Шварценеггер звернувся до Путіна: «Ви розпочали цю війну. Ви ведете цю війну. Ви можете зупинити цю війну».

    Нагадаємо, засновник Tesla і SpaceX, найбагатша людина світу Ілон Маск заявив, що готовий побити президента Росії Володимира Путіна однією лівою. Про це Маск написав у своїх соцмережах.

    Зазначимо, раніше Кадиров вступився за свого господаря після того, як Маск кинув Путіну глузливий виклик на поєдинок.

    Теги: росія пропаганда війна путін Арнольд Шварценеггер дезінформація #stoprussia
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    «Ви почали цю війну»: Арнольд Шварценеггер звернувся до Путіна та росіян (відео)