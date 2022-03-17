«Ви почали цю війну»: Арнольд Шварценеггер звернувся до Путіна та росіян (відео)

Пан Шварценеггер, на жаль, не розуміє, що росіяни все прекрасно розуміють

Голівудський актор спробував донести до росіян правду

Голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер записав звернення до росіян щодо війни в Україні.

«Я люблю російських людей, тому маю сказати вам правду», – підписав свою посаду в соцмережі Шварценеггер.

За словами Шварценеггера, російська влада не говорить росіянам про наслідки цієї війни для Росії. «Я з важким серцем говорю вам, що тисячі російських солдатів убиті. Вони опинилися між українцями, які борються за свою батьківщину, і російським керівництвом, яке воює заради завоювання, – сказав актор, – Я знаю, що російський народ не в курсі того, що зараз відбувається. Я закликаю російський народ та російських солдатів в Україні зрозуміти, що все це – пропаганда та дезінформація».

Шварценеггер звернувся до Путіна: «Ви розпочали цю війну. Ви ведете цю війну. Ви можете зупинити цю війну».

Нагадаємо, засновник Tesla і SpaceX, найбагатша людина світу Ілон Маск заявив, що готовий побити президента Росії Володимира Путіна однією лівою. Про це Маск написав у своїх соцмережах.

Зазначимо, раніше Кадиров вступився за свого господаря після того, як Маск кинув Путіну глузливий виклик на поєдинок.