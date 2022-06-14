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    Бізнес

    Поліція заарештувала бізнес росіян на Кіровоградщині

    Накладено арешт на майно підприємства російських бізнесменів на суму майже 30 млн грн - Поліція заарештувала бізнес росіян на Кіровоградщині
    Накладено арешт на майно підприємства російських бізнесменів на суму майже 30 млн грн
    фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

    Вартість майна і корпоративних прав становить майже 30 млн грн

    Правоохоронці наклали арешт на майно та корпоративні права підприємства російських бізнесменів у Кіровоградській області. Про це повідомилив Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

    Вартість арештованих майна і прав становить майже 30 мільйонів гривень.

    «Бенефіціарними власниками підприємства, яке займається видобуванням корисних копалин на території Кіровоградської області, є громадяни Російської Федерації. Вони здійснюють реалізацію копалин товариствам невизнаної Придністровської молдавської республіки та Росії. Щоб унеможливити відчуження майна у зв’язку із запровадженими санкціями та виведення коштів за межі України в межах кримінального провадження за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури на майно та корпоративні права підприємства вартістю майже 30 млн грн було накладено арешт», – розповіли правоохоронці.

    Наразі триває досудове розслідування.

    Арешт майна і корпоративних прав унеможливить вивести кошти в Росію, які можуть використати для фінансування війни проти України, підкреслили в департаменті.

    Як повідомлялося, співробітники Бюро економічної безпеки заарештували активи російського олігарха Михайла Фрідмана в українській компанії з виробництва та реалізації мінеральної води.

    Раніше Бюро економічної безпеки України викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн.

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    Теги: росія окупанти війна бізнес арешт фінансування розслідування Україна поліція майно окупація #stoprussia
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    Поліція заарештувала бізнес росіян на Кіровоградщині