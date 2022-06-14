Поліція заарештувала бізнес росіян на Кіровоградщині

Накладено арешт на майно підприємства російських бізнесменів на суму майже 30 млн грн

Вартість майна і корпоративних прав становить майже 30 млн грн

Правоохоронці наклали арешт на майно та корпоративні права підприємства російських бізнесменів у Кіровоградській області. Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Вартість арештованих майна і прав становить майже 30 мільйонів гривень.

«Бенефіціарними власниками підприємства, яке займається видобуванням корисних копалин на території Кіровоградської області, є громадяни Російської Федерації. Вони здійснюють реалізацію копалин товариствам невизнаної Придністровської молдавської республіки та Росії. Щоб унеможливити відчуження майна у зв’язку із запровадженими санкціями та виведення коштів за межі України в межах кримінального провадження за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури на майно та корпоративні права підприємства вартістю майже 30 млн грн було накладено арешт», – розповіли правоохоронці.

Наразі триває досудове розслідування.

Арешт майна і корпоративних прав унеможливить вивести кошти в Росію, які можуть використати для фінансування війни проти України, підкреслили в департаменті.

Як повідомлялося, співробітники Бюро економічної безпеки заарештували активи російського олігарха Михайла Фрідмана в українській компанії з виробництва та реалізації мінеральної води.

Раніше Бюро економічної безпеки України викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн.