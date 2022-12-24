«Наказав убити мене». Саакашвілі назвав винних у його отруєнні

Саакашвілі заявив, що Путін хотів його вбити у в'язниці

Експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у тому, що він замовив його отруєння. Про це він повідомив у листі Марку Фейгіну.

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У листі Саакашвілі запевняє, що у в'язниці його було отруєно за наказом Путіна. Колишній президент Грузії запевняє, що це було сплановане вбивство.

«Путін дійсно наказав убити мене», – пише політик.

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Саакашвілі також нагадав, що американські лікарі довели те, що його отруїли саме у в'язниці.

Нагадаємо, 28 листопада адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Пізніше стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням. Відповідний медичний висновок оприлюднив американський лікар Девід Сміт.

Додамо, Зеленський закликав уряд Грузії ухвалити рішення, яке дозволить відправити ув'язненого експрезидента країни Михеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

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Мамука Мдінарадзе, який займає посаду керівника партії «Грузинська мрія», коментуючи заклик Володимира Зеленського проявити милосердя і направити колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон, заявив, що повернення експрезидента було «спецоперацією», щоб втягнути Тбілісі у війну.

Також, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає владу Грузії допустити його до експрезидента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ України Михеїла Саакашвілі, який перебуває у медичному центрі «Вівамеді» у Тбілісі.

Раніше телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Зазначимо, що мати Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що її син на межі смерті.