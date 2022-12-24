Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Наказав убити мене». Саакашвілі назвав винних у його отруєнні

Альона Боженко
glavcom.ua
«Наказав убити мене». Саакашвілі назвав винних у його отруєнні
Саакашвілі зробив шокуючу заяву щодо свого отруєння
фото із відкритих джерел

Саакашвілі заявив, що Путін хотів його вбити у в'язниці

Експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у тому, що він замовив його отруєння. Про це він повідомив у листі Марку Фейгіну.

У листі Саакашвілі запевняє, що у в'язниці його було отруєно за наказом Путіна. Колишній президент Грузії запевняє, що це було сплановане вбивство. 

«Путін дійсно наказав убити мене», – пише політик.

Саакашвілі також нагадав, що американські лікарі довели те, що його отруїли саме у в'язниці.

«Наказав убити мене». Саакашвілі назвав винних у його отруєнні фото 1

Нагадаємо, 28 листопада адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Пізніше стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням. Відповідний  медичний висновок оприлюднив американський лікар Девід Сміт.

Додамо, Зеленський закликав уряд Грузії ухвалити рішення, яке дозволить відправити ув'язненого експрезидента країни Михеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

Мамука Мдінарадзе, який займає посаду керівника партії «Грузинська мрія», коментуючи заклик Володимира Зеленського проявити милосердя і направити колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон, заявив, що повернення експрезидента було «спецоперацією», щоб втягнути Тбілісі у війну.

Також, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає владу Грузії допустити його до експрезидента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ України Михеїла Саакашвілі, який перебуває у медичному центрі «Вівамеді» у Тбілісі. 

Раніше телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Зазначимо, що мати Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що її син на межі смерті. 

Теги: Михайло Саакашвілі путін лікар вбивство отруєння хвороби

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міхеіл Саакашвілі має проблеми зі здоров'ям
Кохана ув’язненого у Грузії Саакашвілі розказала, як Україна допомагає йому
18 грудня, 19:02
Зеленський закликав Грузію перевести Саакашвілі у закордонну клініку
«Це знущання». Зеленський закликав Грузію відправити Саакашвілі на лікування
20 грудня, 00:47
Грузія вважає, що повернення Саакашвілі було «спецоперацією», щоб втягнути країну у війну
Грузія вважає, що повернення Саакашвілі було «спецоперацією», щоб втягнути країну у війну
20 грудня, 20:12

Політика

«Наказав убити мене». Саакашвілі назвав винних у його отруєнні
«Наказав убити мене». Саакашвілі назвав винних у його отруєнні
Канада пригрозила КНДР за постачання зброї «вагнерівцям»
Канада пригрозила КНДР за постачання зброї «вагнерівцям»
Росія продовжила свої військові навчання у Білорусі
Росія продовжила свої військові навчання у Білорусі
Байден підписав рекордний оборонний бюджет з $800 млн для України
Байден підписав рекордний оборонний бюджет з $800 млн для України
Чи справді у Росії закінчуються боєприпаси? The Economist дав відповідь
Чи справді у Росії закінчуються боєприпаси? The Economist дав відповідь
Навальний: Українці вирублять світло спочатку у Курську та Білгороді, а потім і в Москві
Навальний: Українці вирублять світло спочатку у Курську та Білгороді, а потім і в Москві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Чи буде мирний план? Кремль відреагував на статтю The Wall Street Journal
18K
Байден назвав єдину умову зустрічі із Путіним: реакція Кремля
8499
Путін хоче зняти з себе відповідальність за війну в Україні – ISW
8085
«Це був жах». Дипломат розповів історію провального візиту українського міністра в Берлін
7970
У Москві горить військова частина (відео)
5900
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
22 грудня, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту