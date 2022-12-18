Кохана ув’язненого у Грузії Саакашвілі розказала, як Україна допомагає йому

Єлизавета Ясько: «Україна робить дуже багато»

Україна намагається реалізувати різні механізми допомоги ув’язненому в Грузії Міхеілу Саакашвілі. Так, Міністерство юстиції ще навесні надіслало офіційний запит у Грузію щодо передачі його як громадянина України офіційному Києву. Про це в інтерв'ю «Главкому» розказала кохана експрезидента Грузії, нардепка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько.

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«Інший механізм, який Україна намагалась застосувати, – забезпечити надання Саакашвілі лікування. Всі ці механізми: публічні, непублічні, офіційні й неофіційні заяви, різні форми комунікацій – вони відбувались і відбуваються, але грузинська сторона все це ігнорує, вони кажуть, що не будуть про це розмовляти», – сказала Єлизавета Ясько.

За словами нардепки, Міхеіл Саакашвілі є українським громадянином, але грузинська сторона наполягає: «Ні, він грузин, він наш колишній президент, тому він наш в’язень і він буде сидіти, все».

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Раніше кохана Саакашвілі відверто розказала про всі його діагнози. Стан здоров’я ув’язненого в Грузії Міхеіла Саакашвілі серйозно погіршився близько року тому, у нього стали траплятися провали у пам’яті.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає владу Грузії допустити його до експрезидента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ України Михайла Саакашвілі, який перебуває у медичному центрі «Вівамеді» у Тбілісі.

Раніше телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Зазначимо, що мати Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що її син на межі смерті.

Також адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

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Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Згодом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.