Напередодні контрнаступу Кремль роздав ЗМІ нову методичку – ISW

Державним ЗМІ наказується не знижувати очікувань щодо оголошеного українського контрнаступу або заявляти, що Україна до нього не готова

В очікуванні початку контрнаступу ЗСУ російське військово-політичне керівництво готує нові вказівки засобам масової інформації. Таким чином РФ планує пом’якшити потрясіння росіян від потенційних успіхів Сил оборони України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

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Аналітики зазначили, що про отримання таких інструкцій заявляло російське опозиційне видання «Медуза» 2 травня. У ньому державним ЗМІ наказується «не знижувати очікувань щодо оголошеного українського контрнаступу» або заявляти, що Україна не готова до контрнаступу, натомість трактуючи можливість наступу ЗСУ як даність.

Натомість у методичці наголошується, що російська преса має зосередитися на допомозі Заходу в галузі безпеки та підтримки України.

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«Медуза» повідомляла, що джерела, близькі до адміністрації російського диктатора Володимира Путіна, заявили: мета висвітлення – дозволити Кремлю оголосити про воєнну перемогу у разі невдачі українського контрнаступу та обґрунтувати успішний контрнаступ твердженням, що втрати РФ будуть зрозумілі, оскільки «весь Захід зосередив величезні зусилля на фронті».

«У передбачуваному документі йдеться про те, що Кремль готується, якщо не очікує, українських успіхів і планує пом'якшити деморалізацію в російському інформаційному просторі», – роз’яснили аналітики ISW.

Експерти додали, що це стало важливою російською адаптацією попередніх контрнаступів ЗСУ у Херсонській та Харківській областях, які викликали драматичні потрясіння та деморалізацію як у російських збройних силах, так і в російському інформаційному просторі, які Кремль, ймовірно, прагне пом'якшити.

мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російська оборонно-промислова база збільшує виробництво високоточних ракет для використання проти України.

Шойгу, ймовірно, намагається відвести звинувачення, що посилюються в тому, що Міноборони РФ не може забезпечити російські війська достатньою кількістю боєприпасів.

Реакція РФ на заявлений удар по командувачу територіальних сил оборони України генерал-майор Ігорю Танцюрі свідчить про те, що російські ультранаціоналісти намагаються представити будь-які російські операції як відстрочку потенційних українських контрнаступальних дій.

Держави-члени ООН, включно з ключовими партнерами РФ, такими як Китай, Індія та Бразилія, 26 квітня проголосували за ухвалення резолюції, яка визнає Росію агресоркою у війні в Україні.

Окупанти завдали обмежених наземних ударів по лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна.

Війська РФ досягли незначних успіхів біля Бахмута, але не просунулися в самому місті.

Російські сили продовжували обмежені наступальні операції на фронті Авдіївка – Донецьк, а російські джерела стверджували, що ЗСУ проводили обмежені та локальні контратаки в районі Авдіївки.

ЗСУ продовжують діяти на островах у дельті річки Дніпро в Херсонській області та навколо них.

Російські урядовці продовжують запроваджувати нові соціальні пільги для ветеранів та членів їхніх сімей, щоб стимулювати подальший призов на військову службу у РФ.

Імовірно, українські партизани націлилися на невстановленого «заступника начальника УМВС» Запорізької області в окупованому Мелітополі.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що ЗСУ планують розпочати контрнаступ на фронті найближчими тижнями. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі впевнений, що ЗСУ готові до контрнаступу.

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За даними CNN, довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ є неминучим, проте Росія не готова до визвольної операції України: видання назвало причини.

Раніше видання The Times заявило, що українська армія не готова до контрнаступу через проблеми з постачанням боєприпасів, однак спецоперація відбудеться.

Тим часом глава розвідки розповів, коли українцям чекати результати контрнаступу.