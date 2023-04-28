Нацбанк перерахував до держбюджету найбільшу в своїй історії суму

За підсумками 2022 року прибуток до розподілу Нацбанку становив 91 млрд грн

Національний банк перерахував до державного бюджету України майже 72 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік. Це найбільша в історії Національного банку сума частини прибутку до розподілу, яку скеровано до держбюджету. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Зазначається, що в умовах війни – це вагомий внесок в посилення обороноздатності країни та наближення перемоги.

НБУ нагадав, що 24 квітня Рада Нацбанку затвердила консолідовану фінансову звітність регулятора за 2022 рік. За підсумками 2022 року прибуток до розподілу Національного банку становив 91 млрд грн.

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Ця сума, відповідно до закону України, частково спрямовується до держбюджету, а частково – в загальні резерви Національного банку.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню.

Також Національний банк України вводить в обіг нові купюри номіналом 500 грн. Гроші зразка 2015 з підписом голови Нацбанку Андрія Пишного та відображенням на них року випуску з'являться вже з 25 квітня 2023 року.