Росія не готова до контрнаступу України. CNN назвало причини

Найбільше видало недостатню готовність Росії до наступу ЗСУ звільнення «м’ясника з Маріуполя»

Довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ є неминучим. Проте Росія не готова до визвольної операції України. Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що лінія фронту України гуде від руху техніки та артилерійських обстрілів, а регулярні вибухи вражають життєво важливі Російські об'єкти на окупованих територіях.

«Можливо, це вже почалося; це може бути через кілька тижнів. Ми не знаємо – і цей факт є переконливим показником успіху України, коли це починається», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Росія знаходиться в стадії «бійки в барі перед закриттям». Після втрати Харкова і Херсона у них було як мінімум сім місяців, щоб підготувати наступну ймовірну мету української атаки – Запорізька область.

Так і сталося з великими мережами траншейної оборони, які можна побачити з космосу. Це визнання їх масштабів не обов'язково є компліментом у 2023 році. Так, вони великі, але кожен може бачити їх у Google. Це не дуже добре в епоху точних ракет і стрімкого розвитку бронетехніки.

Видання зазначає, що найбільше видало недостатню готовність Росії звільнення заступника міністра оборони з тилу Михайла Мізинцева. Міноборони Росії не оголосило про його звільнення, а лише видало наказ про те, що Олексій Кузьменков тепер приступив до роботи.

«М'ясник з Маріуполя», як називають Мізинцева, безумовно, мав достатньо недоліків у згубній для Росії війні, щоб заслужити звільнення. Звільняючи ключових міністрів за кілька миттєвостей до того, як її армія зіткнеться з контрнаступом України, Москва посилає сигнал про сум'яття.

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«А тут ще новий виток критики Євгена Пригожина. Воєначальник найманців «Вагнера» вибрав неділю, 30 квітня, щоб дати ще одне довге інтерв'ю, в якому він оголив всю серйозність проблем, з якими стикаються його найманці», – додає видання.

За словами глави «Вагнера», у його бійців так мало боєприпасів, що їм, можливо, доведеться піти з Бахмута – стратегічно неважливого міста, в спробі захопити який вони витратили тисячі життів.

«Про виснаження запасів боєприпасів в Росії було відомо давно, але припускати неминучий провал безпосередньо перед контрнаступом – це спроба перекласти провину», – відзначає CNN.

Раніше видання The Times заявило, що українська армія не готова до контрнаступу через проблми із постачанням боєприпасів, однак спецоперація відбудеться.

Тим часом глава розвідки розповів, коли українцям чекати результати контрнаступу.