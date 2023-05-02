Держсекретар США назвав можливі строки початку контрнаступу України

На думку держсекретаря США Блінкена, Україна планує контрнаступ найближчими тижнями

Збройні сили України планують розпочати контрнаступ на фронті найближчими тижнями. Таку інформацію оприлюднив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю журналісту Fox News, опублікованому на сайті американського Держдепартаменту.

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Дипломат зробив висновок, що початкові плани Росії у поточному конфлікті були реалізовані.

«Ми знаємо, що українці планують контрнаступ найближчими тижнями. Подивимося, що з цього вийде. І, зрештою, його успіх на полі бою є найкращим і, мабуть, найшвидшим способом фактично дійти до переговорів, які створюють справедливий і міцний мир», – зазначив Блінкен.

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Що стосується строків початку контрнаступу, то представник США був небагатослівним. «Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні. Погляньмо, що станеться», – закликав Блінкен. Він заявив, що успіх Києва на полі бою – це найшвидший шлях початку переговорів, які принесуть стійкий мир.

Він також прокоментував миротворчі зусилля Китаю, і зокрема Сі Цзіньпіня. «Я думаю, що ми відкриті для будь-якої країни, яка бере участь у відповідальних зусиллях, спрямованих на просування миру, і все це починається з кількох речей. Це починається, перш за все, з визнання того, що фундаментально поставлено під загрозу територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, тому будь-яка мирна угода повинна ґрунтуватися на цьому. Також дуже важливо, щоб кожен, хто бере участь у зміцненні миру, спілкувався безпосередньо з українцями. Вони є потерпілою стороною», – прокоментував посадовець.

Нагадаємо, довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ є неминучим. Проте Росія не готова до визвольної операції України. Про це повідомляє CNN. Зазначається, що лінія фронту України гуде від руху техніки та артилерійських обстрілів, а регулярні вибухи вражають життєво важливі Російські об'єкти на окупованих територіях.

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