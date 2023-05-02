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Держсекретар США назвав можливі строки початку контрнаступу України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Держсекретар США назвав можливі строки початку контрнаступу України
У США назвали дату контрнаступу України
фото з відкритих джерел

На думку держсекретаря США Блінкена, Україна планує контрнаступ найближчими тижнями

Збройні сили України планують розпочати контрнаступ на фронті найближчими тижнями. Таку інформацію оприлюднив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю журналісту Fox News, опублікованому на сайті американського Держдепартаменту.

Дипломат зробив висновок, що початкові плани Росії у поточному конфлікті були реалізовані. 

«Ми знаємо, що українці планують контрнаступ найближчими тижнями. Подивимося, що з цього вийде. І, зрештою, його успіх на полі бою є найкращим і, мабуть, найшвидшим способом фактично дійти до переговорів, які створюють справедливий і міцний мир», – зазначив Блінкен.

Що стосується строків початку контрнаступу, то представник США був небагатослівним. «Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні. Погляньмо, що станеться», – закликав Блінкен. Він заявив, що успіх Києва на полі бою – це найшвидший шлях початку переговорів, які принесуть стійкий мир.

Він також прокоментував миротворчі зусилля Китаю, і зокрема Сі Цзіньпіня.  «Я думаю, що ми відкриті для будь-якої країни, яка бере участь у відповідальних зусиллях, спрямованих на просування миру, і все це починається з кількох речей. Це починається, перш за все, з визнання того, що фундаментально поставлено під загрозу територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, тому будь-яка мирна угода повинна ґрунтуватися на цьому. Також дуже важливо, щоб кожен, хто бере участь у зміцненні миру, спілкувався безпосередньо з українцями. Вони є потерпілою стороною», – прокоментував посадовець. 

Нагадаємо, довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ є неминучим. Проте Росія не готова до визвольної операції України. Про це повідомляє CNN. Зазначається, що лінія фронту України гуде від руху техніки та артилерійських обстрілів, а регулярні вибухи вражають життєво важливі Російські об'єкти на окупованих територіях.

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Теги: Сі Цзіньпін контрнаступ втрати Ентоні Блінкен суверенітет Україна українці незалежність росія

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