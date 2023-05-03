Генерал Міллі оцінив готовність ЗСУ до контрнаступу

Міллі: «ЗСУ мають виконати значну роботу з планування, координації тощо, якщо проводитимуть наступальну операцію, але до наступу й оборони вони готові»

Українські військові вже готові до контрнаступальних дій завдяки допомозі західних партнерів. Таку думку висловив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі, пише «Голос Америки» з посиланням на інтерв′ю Міллі журналу Foreign Affairs.

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«Вони (ЗСУ – «Главком») можуть як вести наступ, так і тримати оборону. Їм належить виконати значну роботу з планування, координації тощо, якщо вони проводитимуть наступальну операцію, але до наступу й оборони вони готові», – заявив американський генерал.

Також він вважає, що Путін прагнув швидко захопити Київ, за чотири-шість тижнів просунутися від російського кордону до Дніпра, а потім позбавити Україну доступу до Азовського моря.

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Проте РФ не досягла своїх стратегічних цілей військовим шляхом, і наприкінці березня або на початку квітня минулого року російський диктатор скоригував свої стратегічні цілі і вирішив обмежитися південними областями України, зміцнити владу на Донбасі та убезпечити Крим, зазначив Міллі.

Водночас Україна, за його словами, здійснила два доволі успішні контрнаступи, під час яких російські війська були змушені відступити, у той час як українські – зімкнули ряди і відновили оборону.

Попри це, протягом зими значні території практично не переходили з рук у руки, за винятком, можливо, Бахмута, зауважив генерал.

«І тоді українці попросили нас про допомогу в нарощуванні своїх сил для того, щоб у них була можливість проводити наступальні операції із застосуванням... механізованої бронетехніки і піхоти. Ми зробили це, але поки неясно, що з цього вийде», – підсумував Міллі.

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Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що ЗСУ планують розпочати контрнаступ на фронті найближчими тижнями.

За даними CNN, довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ є неминучим, проте Росія не готова до визвольної операції України: видання назвало причини.

Раніше видання The Times заявило, що українська армія не готова до контрнаступу через проблеми з постачанням боєприпасів, однак спецоперація відбудеться.

Тим часом глава розвідки розповів, коли українцям чекати результати контрнаступу.