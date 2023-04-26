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Росія істерично відреагувала на розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія істерично відреагувала на розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна
Росіяни знову занепокоїлись через розмову Китаю та України
фото з відкритих джерел

У МЗС Росії знову істерично назвали українську владу «маріонетками із Вашингтона» та звинуватили у нібито «зриві мирних домовленостей»

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва нібито цінує зусилля Пекіна щодо мирного врегулювання в Україні, але вважає, що вони можуть не мати ефекту через «небажання Києва йти на поступки». Так вона відреагувала на повідомлення про розмову президента Володимира Зеленського та голови КНР Сі Цзіньпіна. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

«Вважаємо, що проблема полягає не в нестачі хороших планів. Поки що «київський режим» демонструє неприйняття будь-яких здорових ініціатив, спрямованих на політико-дипломатичне врегулювання української кризи, а евентуальна згода на переговори обумовлює ультиматумами із заздалегідь нереалістичними вимогами», – йдеться у повідомленні. 

Росіяни вчергове звинуватили владу України у нібито неодноразовій демонстрації «можливостей щодо замотування мирних ініціатив», вони також вважають, що Зеленський законодавчо заборонив проведення будь-яких переговорів із Путіним.

«За їх власним визнанням, Мінські угоди були потрібні лише для затягування часу та накопичення наступального потенціалу. Навесні 2022 року практично готові мирні домовленості, на які сторони вийшли на пропозицію Києва, були раптово відкинуті. Таким чином, будь-які заклики до світу навряд чи можуть бути адекватно сприйняті маріонетками з Вашингтона», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це глава держави написав у Twitter.

«У мене була довга та змістовна телефонна розмова з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Вважаю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в Китаї дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин», – йдеться в повідомленні президента України. До цього Китай опублікував так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» опублікувало міністерство закордонних справ країни.

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Теги: Сі Цзіньпін переговори Москва президент Володимир Зеленський Китай Мінські угоди росія

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