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ЗСУ попередили про нові методи терору росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ попередили про нові методи терору росіян
фото ілюстративне

Далекобійні крилаті ракети у росіян закінчуються

Російські загарбники через брак ракет будуть шукати інші методи для терору України. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі Національного телемарафону

«Що стосується саме далекобійних крилатих ракет, безумовно всі їх підраховують. Думають, що можуть вони закінчуватися. Ну, буде Росія виготовляти їх і далі, але вже не такими темпами. Зрозуміло, що ці ракети, які у них були, якими вони били по нас влітку і восени, вони виготовлялися довгими роками і зараз надолужити ту кількість навряд чи вдасться Росії.

Тому вони будуть шукати різні інші методи (для ураження – ред.). От власне керовані авіабомби один із таких варіантів, які вони застосовують саме на заміну ракетному озброєнню. Ну і буду діставати старі проєкти ракет», – заявив Ігнат. 

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети. Згодом стало відомо, в Умані ракета влучила в багатоповерхівку, загинуло 17 людей, серед них діти.

Теги: війна ракета росія полковник

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