Україна не готова до контрнаступу: The Times назвала головні проблеми ЗСУ

Українська армія за місяць витрачає більше 155 мм снарядів, ніж США виробляють за рік

Українська армія не готова до контрнаступу через проблми із постачанням боєприпасів, однак спецоперація відбудеться. Про це пише The Times, посилаючись на британських військових, які спілкуються із представниками ЗСУ.

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Видання вказує, що західні партнери не встигають постачати українським силам боєприпаси через їхню швидкість використання. Українська армія за місяць витрачає більше 155 мм снарядів, ніж США виробляють за рік. Росія також витрачає більше боєприпасів, ніж може зробити.

Попри це, українські військові оптимістично налаштовані та вмотивовані звільняти окуповані території під час майбутнього контрнаступу. Журналісти зауважують, Україна розуміє, що немає іншого вибору, як розпочати великий весняний або літній наступ.

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Другою проблемою, про яку знають у Пентагоні, є перевага росіян у повітрі. В України недостатньо засобів ППО, а тому авіація РФ може почуватися впевненіше. Через це у США не вірять оцінкам, що ЗСУ вдасться відвоювати усі окуповані території. Американська розвідка припускає, що Україна зможе відвоювати лише невелику частину окупованих територій.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв’ю скандинавському виданню Yle сказав, що Україна планує контрнаступ і вірить, що їй вдасться відбити сили Росії, а також повернути Крим під свій контроль.